عربي-دولي

خلية لـ"حماس" في النمسا.. هذا ما كُشف عنها

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:32
أعلنت الحكومة النمساوية عن ضبط أسلحة في فيينا وتوقيف رجل بريطاني في لندن بشبهة ارتباطه بحركة حماس. وتم ضبط خمسة مسدسات وعشرة مخازن ذخيرة في مستودع مستأجر في فيينا.
وأوضحت الحكومة النمساوية أن الرجل البالغ 39 عاماً أوقف في لندن الاثنين ويشتبه في ارتباطه الوثيق بمخبأ الأسلحة، في إطار تحقيقات دولية واسعة النطاق ضد منظمة إرهابية تعمل على مستوى العالم ومقربة من حماس.

وكان القضاء الألماني قد طلب توقيف الرجل الذي يُعتقد أنه نقل الأسلحة إلى فيينا خلال الصيف. وبحسب بيان القضاء الألماني، فإن المشتبه به كان على اتصال بأحد الرجال الثلاثة المشتبه بهم في ألمانيا والذين تم توقيفهم مطلع أكتوبر الماضي للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات على مؤسسات يهودية أو إسرائيلية.

يذكر أن حركة حماس نفت أي صلة لها بالمشتبه بهم. (العين)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24