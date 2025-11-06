Advertisement

أعلنت الحكومة النمساوية عن ضبط أسلحة في فيينا وتوقيف رجل بريطاني في بشبهة ارتباطه بحركة . وتم ضبط خمسة مسدسات وعشرة مخازن ذخيرة في مستودع مستأجر في فيينا.وأوضحت الحكومة النمساوية أن الرجل البالغ 39 عاماً أوقف في لندن الاثنين ويشتبه في ارتباطه الوثيق بمخبأ الأسلحة، في إطار تحقيقات دولية واسعة النطاق ضد منظمة إرهابية تعمل على مستوى العالم ومقربة من حماس.وكان الألماني قد طلب توقيف الرجل الذي يُعتقد أنه نقل الأسلحة إلى فيينا خلال الصيف. وبحسب بيان القضاء الألماني، فإن المشتبه به كان على اتصال بأحد الرجال الثلاثة المشتبه بهم في والذين تم توقيفهم مطلع أكتوبر الماضي للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات على مؤسسات أو إسرائيلية.يذكر أن حركة حماس نفت أي صلة لها بالمشتبه بهم. (العين)