Advertisement

عربي-دولي

حالة إغماء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.. شاهدوا ماذا فعل ترامب (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1439077-638980942153927941.jpg
Doc-P-1439077-638980942153927941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض سقط رجل كان يقف خلف الرئيس بين مدراء شركات الأدوية أمام الكاميرات مغشيا عليه.

وكان ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيلي ليلي" يتحدث عن صفقة لأدوية إنقاص الوزن.

وأوقف ريكس كلمته عندما سقط الرجل بينما اندفع عدة أشخاص في الغرفة لمساعدته.
 
Advertisement
 
 
ووقف ترامب من على مكتبه والتفت نحو الرجل المستلقي على الأرض قبل أن يتم قطع البث المباشر.

وأفاد الصحفيون بأن الرجل كان ممثلا لإحدى شركات الأدوية.

مواضيع ذات صلة
مؤتمر صحافي لترامب ونتنياهو في البيت الأبيض بعد قليل
lebanon 24
07/11/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوبخ مراسلًا ويبرر هدمه لجناح في البيت الأبيض (فيديو)
lebanon 24
07/11/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ونائب الرئيس الأميركي
lebanon 24
07/11/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
lebanon 24
07/11/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مؤتمر صحفي

بيت الأب

دونالد

لي لي

إيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-07
04:30 | 2025-11-07
04:19 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
03:57 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24