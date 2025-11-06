Advertisement

عربي-دولي

مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:57
أعلن مطار دلهي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، اليوم الجمعة أن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية تتسبب في تأخير للرحلات.
وأظهرت بيانات من فلايت رادار 24 أن عشرات الرحلات الجوية تأخرت، بما في ذلك رحلات تشغلها إنديغو وطيران الهند. (رويترز)
 
