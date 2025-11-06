مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"

Advertisement

أعلن ، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، اليوم الجمعة أن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية تتسبب في تأخير للرحلات.وأظهرت بيانات من فلايت رادار 24 أن عشرات الرحلات الجوية تأخرت، بما في ذلك رحلات تشغلها إنديغو وطيران . (رويترز)