إقتصاد

في أميركا: ضربة للمطارات الكبيرة بسبب الموظفين.. وتحذيرات لملايين المسافرين

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:09
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الخميس خفض عمليات الرحلات الداخلية بنسبة 4% في 40 مطارًا عالي الحركة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الجمعة، بسبب مخاوف سلامة ناجمة عن نقص الموظفين.
وستبقى التخفيضات عند 4% حتى يوم الإثنين، على أن ترتفع إلى 10% اعتبارًا من 14 تشرين الثاني.

وتشمل القيود عمليات الإطلاق الفضائية أيضًا، لكنها لا تطال الرحلات الدولية. وتدير الإدارة أكثر من 44 ألف رحلة يوميًا على مستوى البلاد.

وقال مسؤولون إن الخفض ضروري للحفاظ على السلامة ومنع مزيد من الضغوط على مراقبي الحركة الجوية المرهقين، الذين يعملون بدون أجر منذ بدء الإغلاق في الأول من تشرين الأول.
 
وتشهد الوكالات الفيدرالية الأميركية شللًا منذ فشل الكونغرس في إقرار التمويل بعد 30 أيلول، مع إجازة مؤقتة لنحو 1.4 مليون موظف حكومي أو عملهم من دون أجر. (TRT)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24