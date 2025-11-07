صاروخ باليستي جديد لكوريا الشمالية شرقًا

Advertisement

تأتي الخطوة بعد تسريع بيونغ يانغ وتيرة اختبارات الأسلحة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية وصواريخ كروز الشهر الماضي، قالت إنها لتعزيز قدرات جيشها المسلح نوويًا. وكانت القوات المسلحة في الجنوبية قد ذكرت سابقًا أنها رصدت إطلاق 10 قذائف مدفعية على مياهه الغربية يوم الاثنين مع بدء زيارة الأميركي بيت هيغسِث إلى كوريا الجنوبية، ثم إطلاق العدد نفسه بعد ظهر السبت قبيل قمة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ والرئيس الصيني شي جين بينغ في غيونغ جو، حيث دعا لي إلى دور أقوى من لإقناع الشمال بالعودة إلى الحوار مع واشنطن وسيول.وفي أعقاب المحادثات الأمنية السنوية مع مسؤولي الدفاع في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، أشاد هيغسِث بخطط سيول لزيادة إنفاقها العسكري في مواجهة التهديدات النووية الشمالية وغيرها من حالات عدم اليقين الإقليمية. (اندبندنت)