عربي-دولي

ضربة أميركية في الكاريبي تدمّر سفينة

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:37
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيت تنفيذ ضربة عسكرية في البحر الكاريبي استهدفت سفينة يُشتبه بأنها تهرّب المخدرات، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.
وكتب هيغسيت عبر منصة "إكس" أن السفينة كانت في المياه الدولية وتنقل كميات كبيرة من المخدرات، وأن الضربة نُفذت "بدقة" من دون إصابات في صفوف القوات الأميركية، مشيرًا إلى أن القتلى الثلاثة أعضاء في منظمة مصنفة رسميًا كـ"إرهابية"، وأن العملية جاءت بتكليف مباشر من الرئيس الأميريكي دونالد ترامب.

وتأتي الضربة في سياق حملة عسكرية أميركية متزايدة في البحر الكاريبي خلال الأشهر الأخيرة، شملت تدمير زوارق قبالة سواحل فنزويلا في أيلول وتشرين الاول استنادًا إلى معلومات استخباراتية حول نقل المخدرات. (روسيا اليوم)
