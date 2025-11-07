ضربة أميركية في الكاريبي تدمّر سفينة

أعلن وزير الحرب الأميركي تنفيذ ضربة عسكرية في استهدفت سفينة يُشتبه بأنها تهرّب المخدرات، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

Advertisement

وكتب هيغسيت عبر منصة "إكس" أن السفينة كانت في المياه الدولية وتنقل كميات كبيرة من المخدرات، وأن الضربة نُفذت "بدقة" من دون إصابات في صفوف القوات الأميركية، مشيرًا إلى أن القتلى الثلاثة أعضاء في منظمة مصنفة رسميًا كـ"إرهابية"، وأن العملية جاءت بتكليف مباشر من الرئيس الأميريكي .



وتأتي الضربة في سياق حملة عسكرية أميركية متزايدة في البحر خلال الأشهر الأخيرة، شملت تدمير زوارق قبالة سواحل في أيلول وتشرين الاول استنادًا إلى معلومات استخباراتية حول نقل المخدرات. (روسيا اليوم)