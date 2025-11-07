Advertisement

إقتصاد

لـ"42 مليون أميركي".. قاض يأمر إدارة ترامب بتسليم مدفوعات المساعدات الغذائية الكاملة

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1439099-638980982035804592.png
Doc-P-1439099-638980982035804592.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، بتسليم كامل مساعدات الغذاء لـ42 مليون أميركي بحلول يوم الجمعة.
Advertisement
 
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون ماكونيل حكمًا في رود آيلاند يقضي بأن تقوم الحكومة بسداد كامل المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) للمستفيدين في جميع الولايات لضمان حصول الأسر الفقيرة على الطعام.
 
وقال ماكونيل: "تشير الأدلة إلى أن الناس سيعانون من الجوع، وستُثقل مخازن الغذاء كاهلها، وستحدث معاناة لا داعي لها"، مضيفًا: "في نهاية الأسبوع الماضي، انتهت استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) لأول مرة في تاريخ أمتنا. هذه مشكلة كان من الممكن، بل كان ينبغي، تجنبها".

ويأتي الحكم بعد أسبوعين من الفوضى والارتباك خلال الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر والأطول في تاريخ الولايات المتحدة، عندما هدد ترامب بحجب فوائد SNAP قائلاً إن صندوق الطوارئ الحكومي البالغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامه أثناء الإغلاق.
 
ووافقت الإدارة لاحقًا على دفع جزء من الاستحقاقات حتى انتهاء الإغلاق، لكن الحكومة قالت إن صرف هذه المدفوعات قد يستغرق أسابيع، وأعلنت استخدام 4.65 مليار دولار من أموال الطوارئ لتغطية نحو 65% من الاستحقاقات، مع الامتناع عن استخدام التمويل الإضافي لبرامج تغذية الأطفال. (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
قاضٍ أميركي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
lebanon 24
07/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: قاضيان فيدراليان يصدران قرارا بمنع إدارة ترامب من وقف برنامج المساعدات الغذائية للأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي
lebanon 24
07/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
lebanon 24
07/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تنضم إلى منصة "بُنى" للمدفوعات الإقليمية
lebanon 24
07/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

إدارة الرئيس دونالد ترامب

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

إدارة ترامب

دارة الرئيس

الفيدرالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-07
04:30 | 2025-11-07
04:19 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
03:57 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24