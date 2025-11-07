أمر قاضٍ فيدرالي ، الخميس، بتسليم كامل مساعدات الغذاء لـ42 مليون أميركي بحلول يوم الجمعة.

Advertisement

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون ماكونيل حكمًا في رود آيلاند يقضي بأن تقوم الحكومة بسداد كامل المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) للمستفيدين في جميع الولايات لضمان حصول الأسر الفقيرة على الطعام.

وقال ماكونيل: "تشير الأدلة إلى أن الناس سيعانون من الجوع، وستُثقل مخازن الغذاء كاهلها، وستحدث معاناة لا داعي لها"، مضيفًا: "في نهاية الأسبوع الماضي، انتهت استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) لأول مرة في تاريخ أمتنا. هذه مشكلة كان من الممكن، بل كان ينبغي، تجنبها".



ويأتي الحكم بعد أسبوعين من الفوضى والارتباك خلال الإغلاق الحكومي المستمر والأطول في تاريخ ، عندما هدد بحجب فوائد SNAP قائلاً إن صندوق الطوارئ الحكومي البالغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامه أثناء الإغلاق.

ووافقت الإدارة لاحقًا على دفع جزء من الاستحقاقات حتى انتهاء الإغلاق، لكن الحكومة قالت إن صرف هذه المدفوعات قد يستغرق أسابيع، وأعلنت استخدام 4.65 مليار دولار من أموال الطوارئ لتغطية نحو 65% من الاستحقاقات، مع الامتناع عن استخدام التمويل الإضافي لبرامج تغذية الأطفال. (الاناضول)