إقتصاد
لـ"42 مليون أميركي".. قاض يأمر إدارة ترامب بتسليم مدفوعات المساعدات الغذائية الكاملة
Lebanon 24
07-11-2025
|
00:40
A-
A+
أمر قاضٍ فيدرالي
إدارة الرئيس دونالد ترامب
، الخميس، بتسليم كامل مساعدات الغذاء لـ42 مليون أميركي بحلول يوم الجمعة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون ماكونيل حكمًا في رود آيلاند يقضي بأن تقوم الحكومة بسداد كامل المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) للمستفيدين في جميع الولايات لضمان حصول الأسر الفقيرة على الطعام.
وقال ماكونيل: "تشير الأدلة إلى أن الناس سيعانون من الجوع، وستُثقل مخازن الغذاء كاهلها، وستحدث معاناة لا داعي لها"، مضيفًا: "في نهاية الأسبوع الماضي، انتهت استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) لأول مرة في تاريخ أمتنا. هذه مشكلة كان من الممكن، بل كان ينبغي، تجنبها".
ويأتي الحكم بعد أسبوعين من الفوضى والارتباك خلال الإغلاق الحكومي
الفيدرالي
المستمر والأطول في تاريخ
الولايات المتحدة
، عندما هدد
ترامب
بحجب فوائد SNAP قائلاً إن صندوق الطوارئ الحكومي البالغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامه أثناء الإغلاق.
ووافقت الإدارة لاحقًا على دفع جزء من الاستحقاقات حتى انتهاء الإغلاق، لكن الحكومة قالت إن صرف هذه المدفوعات قد يستغرق أسابيع، وأعلنت استخدام 4.65 مليار دولار من أموال الطوارئ لتغطية نحو 65% من الاستحقاقات، مع الامتناع عن استخدام التمويل الإضافي لبرامج تغذية الأطفال. (الاناضول)
