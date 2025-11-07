كاتس يأمر بتدمير كل "أنفاق حماس"

Advertisement

رغم إعلان المبعوث الأميركي أن تضغط على للسماح لعناصر " " العالقين في جنوب غزة بالمغادرة بعد تسليم أسلحتهم، خرج بتصعيد جديد، معلنًا أنه أوعز إلى الجيش بتدمير جميع الأنفاق في القطاع.وكتب على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أصدرت تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع الأنفاق في غزة بشكل تام"، مضيفًا أنه طلب تنفيذ العملية "حتى آخر نفق منها"، قبل أن يختم بالقول: "لا أنفاق.. لا حماس".