عربي-دولي

كاتس يأمر بتدمير كل "أنفاق حماس"

Lebanon 24
07-11-2025 | 01:11
Doc-P-1439109-638980999906229188.png
Doc-P-1439109-638980999906229188.png photos 0
رغم إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن واشنطن تضغط على إسرائيل للسماح لعناصر "حماس" العالقين في جنوب غزة بالمغادرة بعد تسليم أسلحتهم، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتصعيد جديد، معلنًا أنه أوعز إلى الجيش بتدمير جميع الأنفاق في القطاع.
 وكتب كاتس على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أصدرت تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع الأنفاق في غزة بشكل تام"، مضيفًا أنه طلب تنفيذ العملية "حتى آخر نفق منها"، قبل أن يختم بالقول: "لا أنفاق.. لا حماس".
يسرائيل كاتس

ستيف ويتكوف

وزير الدفاع

الإسرائيلي

إسرائيل

يسرائيل

واشنطن

حماس

