Advertisement

عربي-دولي

مشروع غامض يجمع رونالدو وترامب!

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1439123-638981026629391050.webp
Doc-P-1439123-638981026629391050.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال المقابلة الصحفية بين أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو والإعلامي البريطاني بيرس مورغان تُحدث صدى واسع على مواقع التواصل، بعد أن كشف خلالها قائد النصر السعودي عن جوانب من اهتماماته خارج الملاعب، بينها السلام العالمي ودور السياسيين في خلق مناخ آمن.
Advertisement

وخلال الحوار، أثار رونالدو فضول الجميع بإشارته إلى أنه سيتشارك قريبًا في "أمر ما" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون أن يكشف تفاصيله حاليًا، ما دفع مورغان للتعجب والضحك، بينما تباينت توقعات المتابعين حول طبيعة هذا التعاون، بين كونه مرتبطًا بكأس العالم 2026 أو بشؤون أخرى غير كرة القدم.

وأكد النجم البرتغالي احترامه لترامب وقدرته على "تحقيق الإنجازات"، قائلاً: "لنا أمر رائع سنتشارك فيه، وسأخبركم بما سنقوم به لاحقًا، وليس الآن". وأضاف أن حلمه رؤية العالم يسير في اتجاه السلام، وأنه سيشارك ترامب بأمر ما في المستقبل دون الكشف عن التفاصيل حاليًا.

وأثار حديث رونالدو حول المشروع المستقبلي مع ترامب تفاعلات واسعة على منصات التواصل، حيث حصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات والتعليقات.
مواضيع ذات صلة
خطة "غامضة" تجمع ترامب وبوتين وشي.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
07/11/2025 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
lebanon 24
07/11/2025 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"تجمع موظفي الإدارة العامة".. تعليق على مشروع موازنة 2026
lebanon 24
07/11/2025 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. ضوء أخضر غامض في سماء موسكو
lebanon 24
07/11/2025 12:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

كريستيانو رونالدو

دونالد ترامب

كأس العالم

البرتغالي

البريطاني

كرة القدم

المستقبل

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-07
04:30 | 2025-11-07
04:19 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
03:57 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24