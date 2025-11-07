مشروع غامض يجمع رونالدو وترامب!

Advertisement

لا تزال المقابلة الصحفية بين أسطورة والإعلامي بيرس مورغان تُحدث صدى واسع على مواقع التواصل، بعد أن كشف خلالها قائد النصر السعودي عن جوانب من اهتماماته خارج الملاعب، بينها السلام العالمي ودور السياسيين في خلق مناخ آمن.وخلال الحوار، أثار فضول الجميع بإشارته إلى أنه سيتشارك قريبًا في "أمر ما" مع الرئيس الأميركي ، دون أن يكشف تفاصيله حاليًا، ما دفع مورغان للتعجب والضحك، بينما تباينت توقعات المتابعين حول طبيعة هذا التعاون، بين كونه مرتبطًا بكأس العالم 2026 أو بشؤون أخرى غير كرة القدم.وأكد النجم احترامه لترامب وقدرته على "تحقيق الإنجازات"، قائلاً: "لنا أمر رائع سنتشارك فيه، وسأخبركم بما سنقوم به لاحقًا، وليس الآن". وأضاف أن حلمه رؤية العالم يسير في اتجاه السلام، وأنه سيشارك بأمر ما في دون التفاصيل حاليًا.وأثار حديث رونالدو حول المشروع المستقبلي مع ترامب تفاعلات واسعة على منصات التواصل، حيث حصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات والتعليقات.