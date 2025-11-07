26
عربي-دولي
إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط.. لهذا السبب
Lebanon 24
07-11-2025
|
01:51
A-
A+
بعد عامين من الحرب في غزة، قام الجيش
الإسرائيلي
بتقليص عدد جنوده الاحتياطيين في القطاع ومناطق أخرى.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي انه "اعتبارًا من أمس الخميس قللت
إسرائيل
عدد جنود الاحتياط المنتشرين في عدة جبهات، بما في ذلك
الضفة الغربية
وشمال إسرائيل، لتخفيف العبء عن الجنود المنهكين الذين تم استدعاؤهم مراراً" منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
كما أضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيقلص عدد آلاف الجنود الاحتياطيين، على أن يتم استبدالهم في بعض الحالات بجنود يؤدون خدمتهم الإلزامية"، حسب ما نقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
".
لكنه أكد في الوقت عينه أنه "يمكن استدعاء هؤلاء الجنود مجدداً في أي وقت حسب الحاجة العملياتية والتطورات الميدانية".
وأعرب العديد من هؤلاء الجنود عن شعورهم بالإرهاق بعد الخدمة المستمرة منذ بداية الحرب، في جبهات تمتد من
لبنان
إلى الضفة الغربية. علماً أن فترة الخدمة النموذجية لجندي الاحتياط لا تتجاوز بضعة أسابيع سنويًا.
