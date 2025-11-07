إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط.. لهذا السبب

Advertisement

بعد عامين من الحرب في غزة، قام الجيش بتقليص عدد جنوده الاحتياطيين في القطاع ومناطق أخرى.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي انه "اعتبارًا من أمس الخميس قللت عدد جنود الاحتياط المنتشرين في عدة جبهات، بما في ذلك وشمال إسرائيل، لتخفيف العبء عن الجنود المنهكين الذين تم استدعاؤهم مراراً" منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.كما أضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيقلص عدد آلاف الجنود الاحتياطيين، على أن يتم استبدالهم في بعض الحالات بجنود يؤدون خدمتهم الإلزامية"، حسب ما نقلت صحيفة " ".لكنه أكد في الوقت عينه أنه "يمكن استدعاء هؤلاء الجنود مجدداً في أي وقت حسب الحاجة العملياتية والتطورات الميدانية".وأعرب العديد من هؤلاء الجنود عن شعورهم بالإرهاق بعد الخدمة المستمرة منذ بداية الحرب، في جبهات تمتد من إلى الضفة الغربية. علماً أن فترة الخدمة النموذجية لجندي الاحتياط لا تتجاوز بضعة أسابيع سنويًا.