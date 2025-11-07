26
قاذفات أميركية تحوم قرب فنزويلا.. هذا ما أظهرته بيانات لموقع "فلايت رادار24"
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:31
A-
A+
أظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار24" لتتبع الرحلات الجوية ان قاذفتين أميركيتين من طراز بي-52 حلقتا أمس الخميس فوق البحر
الكاريبي
على طول ساحل
فنزويلا
، وذلك في رابع استعراض للقوة من نوعه تقوم به طائرات عسكرية أميركية في الأسابيع الأخيرة.
ونشرت
الولايات المتحدة
سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.
لكن
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الذي يواجه اتهامات رسمية مرتبطة بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة، يتّهم
واشنطن
باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير النظام" في كراكاس بهدف السيطرة على
النفط
الفنزويلي
.
وأظهرت بيانات من موقع "فلايت رادار24" أن القاذفتين حلقتا بشكل مواز للساحل الفنزويلي، ثم حلقتا شمال شرقي كراكاس قبل أن تعودا على طول الساحل وتدورا شمالا.
هذا وأسفرت أكثر من 16 غارة أميركية على قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات في الكاريبي عن مقتل 67 شخصا على الأقل منذ أوائل أيلول الماضي ، ما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.
