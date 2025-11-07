قاذفات أميركية تحوم قرب فنزويلا.. هذا ما أظهرته بيانات لموقع "فلايت رادار24"

Advertisement

أظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار24" لتتبع الرحلات الجوية ان قاذفتين أميركيتين من طراز بي-52 حلقتا أمس الخميس فوق البحر على طول ساحل ، وذلك في رابع استعراض للقوة من نوعه تقوم به طائرات عسكرية أميركية في الأسابيع الأخيرة.ونشرت سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.لكن الذي يواجه اتهامات رسمية مرتبطة بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة، يتّهم باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير النظام" في كراكاس بهدف السيطرة على .وأظهرت بيانات من موقع "فلايت رادار24" أن القاذفتين حلقتا بشكل مواز للساحل الفنزويلي، ثم حلقتا شمال شرقي كراكاس قبل أن تعودا على طول الساحل وتدورا شمالا.هذا وأسفرت أكثر من 16 غارة أميركية على قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات في الكاريبي عن مقتل 67 شخصا على الأقل منذ أوائل أيلول الماضي ، ما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.