أنقرة ترحّب برفع عقوبات مجلس الأمن عن الشرع

وقال المتحدث باسم الخارجية أونجو كيتشيلي: "نرحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025)، الذي شطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قائمة عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفًا أن أنقرة "ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها لمعالجة آثار الفترة الماضية، ورفع العقوبات بشكل كامل، وتمهيد اندماج في ، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة".وصوّت مجلس الأمن أمس الخميس لصالح القرار برفع العقوبات الأممية عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بتأييد 14 دولة وامتناع . (روسيا اليوم)