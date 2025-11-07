Advertisement

عربي-دولي

أنقرة ترحّب برفع عقوبات مجلس الأمن عن الشرع

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1439180-638981090349626580.webp
Doc-P-1439180-638981090349626580.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 (2025) القاضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، وأبدت نيتها مواصلة دعم دمشق
Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي: "نرحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025)، الذي شطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قائمة عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفًا أن أنقرة "ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها لمعالجة آثار الفترة الماضية، ورفع العقوبات بشكل كامل، وتمهيد اندماج سوريا في المجتمع الدولي، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة".

وصوّت مجلس الأمن أمس الخميس لصالح القرار برفع العقوبات الأممية عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بتأييد 14 دولة وامتناع الصين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: نشيد بالخطوات التي اتخذتها سوريا لترسيخ الأمن ونرحب برفع العقوبات عنها
lebanon 24
07/11/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع
lebanon 24
07/11/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نرحب بقرار مجلس الأمن شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات
lebanon 24
07/11/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نرحب بقرار مجلس الأمن شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات
lebanon 24
07/11/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وزير الداخلية

روسيا اليوم

مجلس الأمن

العقوبات

التركية

التركي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2025-11-07
07:10 | 2025-11-07
06:30 | 2025-11-07
06:25 | 2025-11-07
06:00 | 2025-11-07
05:49 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24