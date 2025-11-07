26
عربي-دولي
أنقرة ترحّب برفع عقوبات مجلس الأمن عن الشرع
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:41
رحّبت
تركيا
بقرار
مجلس الأمن
الدولي رقم 2799 (2025) القاضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد
الشرع
من قائمة
العقوبات
، وأبدت نيتها مواصلة دعم
دمشق
.
وقال المتحدث باسم الخارجية
التركية
أونجو كيتشيلي: "نرحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025)، الذي شطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قائمة عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفًا أن أنقرة "ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها لمعالجة آثار الفترة الماضية، ورفع العقوبات بشكل كامل، وتمهيد اندماج
سوريا
في
المجتمع الدولي
، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة".
وصوّت مجلس الأمن أمس الخميس لصالح القرار برفع العقوبات الأممية عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بتأييد 14 دولة وامتناع
الصين
. (روسيا اليوم)
