26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
Lebanon 24
07-11-2025
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقطعت السبل برواد الفضاء وانغ جيه وتشن دونغ وتشن تشونغروي على متن محطة الفضاء
الصينية
"تيانجونغ" إلى حين إصلاح مركبة عودتهم.
Advertisement
كان الفريق قد انطلق في نيسان وكان مقرّرًا أن يعود إلى الأرض في 5 تشرين الثاني. وقال «جون» عبر ويبو إن "شنتشو-22" وصاروخ "لونغ مارش 2F" في "وضع الواجب الطارئ" كآلية احتياط لإعادة الرواد بأمان إذا لزم الأمر.
تُمثّل المهمة الرحلة المأهولة الخامسة عشرة للصين، والفريق التاسع المقيم على "تيانجونغ"، المحطة الوحيدة حاليًا التي تديرها دولة واحدة.
المحطة معيارية وتدور على ارتفاع بين 210 و280 ميلًا، فيما تقع محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 250 ميلًا.
وبعد حظر
الصين
من "المحطة الدولية" بموجب قانون أميركي عام 2011، أطلقت "تيانجونغ" عام 2021، وتستضيف عادة ثلاثة رواد، غير أن العدد بلغ ستة حاليًا بعد وصول البدلاء قبل اكتشاف أضرار كبسولة العودة.
وعلى مواقع التواصل، دعا بعض المستخدمين
إيلون ماسك
للمساعدة، فيما أشار آخرون إلى عدم توافق محطة الصين مع كبسولات "
سبيس إكس
". وتأتي الحادثة بعد أكثر من عام على تعطل كبسولة "ستارلاينر" أثناء رحلتها إلى "المحطة الدولية" في حزيران الماضي؛ إذ أُعيد تعيين
الثنائي
ضمن مهمة "كرو-9" التي وصلت في أيلول بطاقم مخفّض لإعادتهما. وعاد ويليامز وويلمور بسلام قبالة ساحل تالاهاسي في 19 آذار، بعد 287 يومًا على متن "دراجون فريدوم"، في رحلة استغرقت نحو 17 ساعة، لتستقبل الكبسولة سفن الاسترداد. (دايلي مايل)
مواضيع ذات صلة
الصين تُدرب رواد فضاء باكستانيين للقيام بمهمة قصيرة على محطة "تيانجونج" الفضائية
Lebanon 24
الصين تُدرب رواد فضاء باكستانيين للقيام بمهمة قصيرة على محطة "تيانجونج" الفضائية
07/11/2025 14:43:22
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خنازير بريّة في بلدة عكاريّة... ومناشدة من الأهالي
Lebanon 24
خنازير بريّة في بلدة عكاريّة... ومناشدة من الأهالي
07/11/2025 14:43:22
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
07/11/2025 14:43:22
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الصمد ناعيا الشاعر طليع حمدان: ملأ فضاء لبنان بشعره الذي لا يُضاهى
Lebanon 24
الصمد ناعيا الشاعر طليع حمدان: ملأ فضاء لبنان بشعره الذي لا يُضاهى
07/11/2025 14:43:22
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الفضاء الدولي
رواد الفضاء
إيلون ماسك
دايلي مايل
سبيس إكس
الصينية
الثنائي
ويليام
تابع
قد يعجبك أيضاً
دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟
Lebanon 24
دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟
07:19 | 2025-11-07
07/11/2025 07:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أقامت إسرائيل منطقة عسكريّة مُغلقة عند الحدود مع مصر؟
Lebanon 24
لماذا أقامت إسرائيل منطقة عسكريّة مُغلقة عند الحدود مع مصر؟
07:10 | 2025-11-07
07/11/2025 07:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: أحد أكبر معاقل أوكرانيا قد يسقط في يد روسيا
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: أحد أكبر معاقل أوكرانيا قد يسقط في يد روسيا
06:30 | 2025-11-07
07/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة
Lebanon 24
في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة
06:25 | 2025-11-07
07/11/2025 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لجولة جديدة مع "حزب الله"... ماذا قالت صحيفة عن غارات الأمس؟
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لجولة جديدة مع "حزب الله"... ماذا قالت صحيفة عن غارات الأمس؟
06:00 | 2025-11-07
07/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:19 | 2025-11-07
دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟
07:10 | 2025-11-07
لماذا أقامت إسرائيل منطقة عسكريّة مُغلقة عند الحدود مع مصر؟
06:30 | 2025-11-07
تقرير أميركي يكشف: أحد أكبر معاقل أوكرانيا قد يسقط في يد روسيا
06:25 | 2025-11-07
في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة
06:00 | 2025-11-07
إسرائيل تستعدّ لجولة جديدة مع "حزب الله"... ماذا قالت صحيفة عن غارات الأمس؟
05:49 | 2025-11-07
دولة أوروبيّة ترفع العقوبات عن الرئيس السوريّ
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 14:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24