عربي-دولي
حاملة طائرات صينية جديدة تدخل الخدمة
Lebanon 24
07-11-2025
|
04:49
A-
A+
أصبحت ثالث حاملة طائرات صينية في الخدمة عقب احتفال رسمي بتسليمها إلى
القوات البحرية
بحضور
الرئيس الصيني شي جين بينغ
.
ويشكّل دخول حاملة الطائرات فوجيان الخدمة محطة رئيسية ضمن مسعى
شي جين بينغ
لتحديث الجيش الصيني وتعزيز قوته البحرية، في ظل التوتر مع تايوان وتجاذبات إقليمية بشأن السيادة على
بحر الصين
الجنوبي.
وأوضحت
وكالة أنباء الصين الجديدة
(شينخوا) أن الاحتفال أقيم الأربعاء الماضي في ميناء بمقاطعة هاينان في جنوب البلاد.
وأضافت أنه "بعد الاحتفال، صعد شي
جين بينغ
على متن فوجيان... واطلع على تطوير القدرات القتالية لنظام حاملة الطائرات، وبناء وتنفيذ نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي".
وحضر الاحتفال شي وعدد من قادة الدولة والحزب الشيوعي الحاكم، وفق لقطات بثّتها قناة "سي سي تي في" الرسمية.
وتتنافس
الصين
والولايات المتحدة على النفوذ البحري في
آسيا
والهادئ، ويرى خبراء أن
واشنطن
تتفوق إجمالا على صعيد القدرات العسكرية. لكن
بكين
خصصت مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية لتعزيز جيشها، في خطوة أثارت قلق دول في شرق القارة، على رغم تأكيد الصين أن غاياتها سلمية.
