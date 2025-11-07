حاملة طائرات صينية جديدة تدخل الخدمة

Advertisement

أصبحت ثالث حاملة طائرات صينية في الخدمة عقب احتفال رسمي بتسليمها إلى بحضور .ويشكّل دخول حاملة الطائرات فوجيان الخدمة محطة رئيسية ضمن مسعى لتحديث الجيش الصيني وتعزيز قوته البحرية، في ظل التوتر مع تايوان وتجاذبات إقليمية بشأن السيادة على الجنوبي.وأوضحت (شينخوا) أن الاحتفال أقيم الأربعاء الماضي في ميناء بمقاطعة هاينان في جنوب البلاد.وأضافت أنه "بعد الاحتفال، صعد شي على متن فوجيان... واطلع على تطوير القدرات القتالية لنظام حاملة الطائرات، وبناء وتنفيذ نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي".وحضر الاحتفال شي وعدد من قادة الدولة والحزب الشيوعي الحاكم، وفق لقطات بثّتها قناة "سي سي تي في" الرسمية.وتتنافس والولايات المتحدة على النفوذ البحري في والهادئ، ويرى خبراء أن تتفوق إجمالا على صعيد القدرات العسكرية. لكن خصصت مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية لتعزيز جيشها، في خطوة أثارت قلق دول في شرق القارة، على رغم تأكيد الصين أن غاياتها سلمية.