حالة من الذعر... عشرات الإصابات في انفجار داخل مسجد في اندونيسيا

أعلن أسيب إيدي سوهيري قائد شرطة جاكرتا، عن إصابة ما لا يقل عن 54 شخصا، جراء انفجار داخل أثناء أداء ، ضمن مجمع مدرسيّ في المدينة .

وبحسب سوهيري، فإنّ "الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة".



وتسبب الحادث في حالة من الذعر بين المصلين والتلاميذ القريبين من الموقع، حيث هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان على الفور، بينما انتشرت وحدات أمنية خاصة حول موقع الحادث. (روسيا اليوم)