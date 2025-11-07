Advertisement

عربي-دولي

حالة من الذعر... عشرات الإصابات في انفجار داخل مسجد في اندونيسيا

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:15
أعلن أسيب إيدي سوهيري قائد شرطة جاكرتا، عن إصابة ما لا يقل عن 54 شخصا، جراء انفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة، ضمن مجمع مدرسيّ في المدينة الاندونيسية.
وبحسب سوهيري، فإنّ "الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة".

وتسبب الحادث في حالة من الذعر بين المصلين والتلاميذ القريبين من الموقع، حيث هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان على الفور، بينما انتشرت وحدات أمنية خاصة حول موقع الحادث. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
