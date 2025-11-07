Advertisement

عربي-دولي

دولة أوروبيّة ترفع العقوبات عن الرئيس السوريّ

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:49
أعلنت الحكومة البريطانية، أنّها رفعت العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
وكان مجلس الأمن الدوليّ رفع العقوبات يوم أمس، عن الشرع، بينما رحّبت سوريا بهذه الخطوة.
 
 
 
