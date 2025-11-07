في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة



وأمرت السلطات بنقل الجثة إلى المستشفى، واستمع فريق الأمن لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما أظهرت كاميرات المراقبة في محيط المكان دخول سيّدة إلى المبنى حاملة حقيبة مدرسية، وبعد لحظات غادرت المكان مسرعة. عثر مواطنون في منطقة فيصل في محافظة ، على حقيبة مدرسية تحتوي على جثة رضيعة، ملقاة في إحدى مداخل الأبنية.وأمرت السلطات بنقل الجثة إلى المستشفى، واستمع فريق الأمن لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما أظهرت كاميرات المراقبة في محيط المكان دخول سيّدة إلى المبنى حاملة حقيبة مدرسية، وبعد لحظات غادرت المكان مسرعة.

وتبيّن أن السيّدة هي والدة الرضيعة، فتمّ توقيفها، وأقرت أنها تعمل في مقهى وكانت تترك الطفلة لساعات طويلة بمفردها ، بينما فوجئت بوفاتها لدى عودتها من عملها، فقررت التخلص من الجثة. (العربية)