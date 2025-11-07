Advertisement

عربي-دولي

في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:25
Doc-P-1439250-638981191507143753.jpg
Doc-P-1439250-638981191507143753.jpg photos 0
عثر مواطنون في منطقة فيصل في محافظة الجيزة المصرية، على حقيبة مدرسية تحتوي على جثة رضيعة، ملقاة في إحدى مداخل الأبنية.
وأمرت السلطات بنقل الجثة إلى المستشفى، واستمع فريق الأمن لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما أظهرت كاميرات المراقبة في محيط المكان دخول سيّدة إلى المبنى حاملة حقيبة مدرسية، وبعد لحظات غادرت المكان مسرعة.
 
وتبيّن أن السيّدة هي والدة الرضيعة، فتمّ توقيفها، وأقرت أنها تعمل في مقهى وكانت تترك الطفلة لساعات طويلة بمفردها في المنزل، بينما فوجئت بوفاتها لدى عودتها من عملها، فقررت التخلص من الجثة. (العربية)
 
 
 
