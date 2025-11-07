24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هزة أرضيّة إرتداديّة ضربت سوريا... كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
07-11-2025
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المركز الوطني
للزلازل في
سوريا
، أن محطات المركز سجلت هزة أرضية ارتدادية بلغت قوتها 3.6 على مقياس ريختر وعمق 13.0 كم، على
الحدود السورية
التركية
، غرب مدينة انطاكية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هزة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... كم بلغت قوّتها؟
07/11/2025 20:45:54
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت وسط إيران.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت وسط إيران.. كم بلغت قوتها؟
07/11/2025 20:45:54
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دمشق.. هذه قوّتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دمشق.. هذه قوّتها
07/11/2025 20:45:54
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
07/11/2025 20:45:54
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدود السورية
المركز الوطني
التركية
السورية
التركي
الترك
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تركيا تصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو!
Lebanon 24
تركيا تصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو!
13:35 | 2025-11-07
07/11/2025 01:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
13:00 | 2025-11-07
07/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول
Lebanon 24
فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول
12:44 | 2025-11-07
07/11/2025 12:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من أميركا.. هذا ما كُشف عن "انسحاب إسرائيل" من غزة
Lebanon 24
من أميركا.. هذا ما كُشف عن "انسحاب إسرائيل" من غزة
12:00 | 2025-11-07
07/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط لاستهداف سفيرتها!
Lebanon 24
إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط لاستهداف سفيرتها!
11:52 | 2025-11-07
07/11/2025 11:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:35 | 2025-11-07
تركيا تصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو!
13:00 | 2025-11-07
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
12:44 | 2025-11-07
فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول
12:00 | 2025-11-07
من أميركا.. هذا ما كُشف عن "انسحاب إسرائيل" من غزة
11:52 | 2025-11-07
إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط لاستهداف سفيرتها!
11:14 | 2025-11-07
إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 20:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24