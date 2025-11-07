Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضيّة إرتداديّة ضربت سوريا... كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 09:39
Doc-P-1439305-638981305772509883.jpg
Doc-P-1439305-638981305772509883.jpg photos 0
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات المركز سجلت هزة أرضية ارتدادية بلغت قوتها 3.6 على مقياس ريختر وعمق 13.0 كم، على الحدود السورية التركية، غرب مدينة انطاكية.
