Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: هذا عدد المختطفين في سوريا منذ بداية العام 2025

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1439321-638981339414295139.jpg
Doc-P-1439321-638981339414295139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نحو 100 شخص اختطفوا أو اختفوا في سوريا، منذ مطلع العام، حيث ترد أنباء عن حالات اختفاء قسري جديدة.
Advertisement

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان: "لا زلنا نتلقى تقارير مقلقة عن اختطاف، أو اختفاء عشرات الأشخاص". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: رعب أطفال غزة مستمر منذ أكثر من 700 يوم
lebanon 24
07/11/2025 20:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية تهدف لتقويض أمن واستقرار سوريا
lebanon 24
07/11/2025 20:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: تقليص عدد قوات حفظ السلام حول العالم 25% بسبب التمويل
lebanon 24
07/11/2025 20:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نرحب بتصريحات الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين في كلمته أمام الأمم المتحدة
lebanon 24
07/11/2025 20:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

ثمين الخيطان

الامارات

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
12:44 | 2025-11-07
12:00 | 2025-11-07
11:52 | 2025-11-07
11:14 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24