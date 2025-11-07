الأمم المتحدة: هذا عدد المختطفين في سوريا منذ بداية العام 2025

قالت مفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن نحو 100 شخص اختطفوا أو اختفوا في ، منذ مطلع العام، حيث ترد أنباء عن حالات اختفاء قسري جديدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية : "لا زلنا نتلقى تقارير مقلقة عن اختطاف، أو اختفاء عشرات الأشخاص". (الامارات 24)