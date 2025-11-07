Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:51
نصحت فرنسا رعاياها بمغادرة  مالي "في أقرب وقت ولمدة مؤقتة"، وقالت إنّها "لا تنصح مواطنيها بالتنقل من طريق البرّ، لأن الطرق الوطنية تتعرض راهنا لهجمات مجموعات إرهابية".
وجاءت دعوة فرنسا لرعاياها بمغادرة مالي، بسبب الوضع الأمنيّ المتوتّر في البلاد. (ارم نيوز)
 
 
 
ارم نيوز

