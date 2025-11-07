Advertisement

عربي-دولي

إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!

Lebanon 24
07-11-2025 | 11:14
ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وجّهت اتهامًا لإيران بمحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية إينات كرانز نيجر في المكسيك.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المؤامرة أُحبطت حاليًا ولا تشكل أي تهديد قائم.
