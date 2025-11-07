24
إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!
07-11-2025
|
11:14
ذكرت وكالة "
رويترز
" أن
الولايات المتحدة
وجّهت اتهامًا لإيران بمحاولة اغتيال السفيرة
الإسرائيلية
إينات كرانز نيجر في
المكسيك
.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم
الكشف عن
اسمه، إن المؤامرة أُحبطت حاليًا ولا تشكل أي تهديد قائم.
