عربي-دولي

إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط لاستهداف سفيرتها!

Lebanon 24
07-11-2025 | 11:52
عبّرت إسرائيل عن شكرها للسلطات المكسيكية بعد إحباط مخطط قالت إنه من تدبير إيران لاستهداف سفيرتها في مكسيكو.
وفي السياق نفسه، اتهمت الولايات المتحدة اليوم إيران بالوقوف وراء محاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك، مشيرةً إلى أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري بدأ بتخطيط العملية في أواخر عام 2024 قبل أن يتم إحباطها خلال العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على إحباط شبكة إرهابية تديرها إيران، كانت تسعى إلى مهاجمة سفيرة إسرائيل لدى المكسيك" إينات كرانز نايغر.
