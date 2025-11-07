Advertisement

عربي-دولي

فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:44
أعلن وزير الدفاع الباكستاني لقناة "جيو نيوز" أن محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، قد فشلت، لكنه أكد أن وقف إطلاق النار سيستمر طالما لم تقع هجمات من الأراضي الأفغانية.
وشرعت كابول وإسلام آباد اليوم الجمعة في مباحثات لتثبيت هدنة بين البلدين، بعد اشتباكات حدودية تبادل كل طرف فيها اتهام الآخر بالمسؤولية وأسفرت عن مقتل خمسة أفغان.

وهدفت هذه المفاوضات الجديدة في تركيا إلى تثبيت وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في 19 تشرين الأول في قطر، وأنهى أسبوعا من المواجهات الدامية. (العربية) 
