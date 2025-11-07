Advertisement

عربي-دولي

تركيا تصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو!

Lebanon 24
07-11-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1439375-638981447539112443.webp
Doc-P-1439375-638981447539112443.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "النيابة العامة بإسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق 37 مشتبهاً فيهم بتهمة الإبادة الجماعية بينهم رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وكاتس وبن غفير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وقتل الطفلة هند رجب
lebanon 24
08/11/2025 04:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وكاتس وبن غفير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وقتل الطفلة هند رجب
lebanon 24
08/11/2025 04:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاضي التحقيق بدمشق يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في درعا عام 2011 (سانا)
lebanon 24
08/11/2025 04:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
lebanon 24
08/11/2025 04:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

بنيامين نتنياهو

النيابة العامة

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

الأناضول

إسرائيل

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-11-07
16:38 | 2025-11-07
16:28 | 2025-11-07
16:00 | 2025-11-07
15:00 | 2025-11-07
13:52 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24