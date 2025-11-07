Advertisement

عربي-دولي

رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!

Lebanon 24
07-11-2025 | 13:52
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قرّرت رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات.
جاء ذلك بعدما أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الخميس لصالح قرار أميركي قضى برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع الأمم المتحدة.
