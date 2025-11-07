24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!
Lebanon 24
07-11-2025
|
13:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية أن
الولايات المتحدة
قرّرت رفع اسم الرئيس السوري
أحمد الشرع
من قائمة
العقوبات
.
Advertisement
جاء ذلك بعدما أكد
الاتحاد الأوروبي
، اليوم الجمعة، عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.
وكان
مجلس الأمن الدولي
صوت أمس الخميس لصالح قرار أميركي قضى برفع اسم
الشرع
وخطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع
الأمم المتحدة
.
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
08/11/2025 04:41:02
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين
08/11/2025 04:41:02
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يرفع اسم الشرع ووزير الداخلية السوري من العقوبات
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يرفع اسم الشرع ووزير الداخلية السوري من العقوبات
08/11/2025 04:41:02
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقائه ترامب في البيت الأبيض.. واشنطن تقترح مشروع قرار لرفع اسم الشرع من قائمة العقوبات
Lebanon 24
قبل لقائه ترامب في البيت الأبيض.. واشنطن تقترح مشروع قرار لرفع اسم الشرع من قائمة العقوبات
08/11/2025 04:41:02
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
وزارة الخزانة
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
مجلس الأمن
أحمد الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبعوث ترامب يؤكد دعم واشنطن لعراق قوي وخالٍ من الميليشيات
Lebanon 24
مبعوث ترامب يؤكد دعم واشنطن لعراق قوي وخالٍ من الميليشيات
16:53 | 2025-11-07
07/11/2025 04:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
16:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
16:28 | 2025-11-07
07/11/2025 04:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي
Lebanon 24
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
Lebanon 24
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
15:00 | 2025-11-07
07/11/2025 03:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-11-07
مبعوث ترامب يؤكد دعم واشنطن لعراق قوي وخالٍ من الميليشيات
16:38 | 2025-11-07
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
16:28 | 2025-11-07
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
16:00 | 2025-11-07
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي
15:00 | 2025-11-07
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
13:35 | 2025-11-07
تركيا تصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 04:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24