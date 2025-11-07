24
عربي-دولي
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
Lebanon 24
07-11-2025
|
15:00
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يرغب في عقد لقاء مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
.
وأضاف
ترامب
للصحفيين في
البيت الأبيض
أن هناك "دائماً فرصة" لهذا الاجتماع.
وتابع: "نحن نتحدث، ولكننا سنقدم تقريرا عن ذلك لاحقا".
وعندما سئل عن سبب إلغائه للقمة التي كانت مرتقبة مع
بوتين
في بودابست، قال: "الخلاف الأساسي هو أنهم لا يريدون التوقف بعد، وأعتقد أنهم سيتوقفون، وأعتقد أن هذا سيكلف
روسيا
كثير".
وأكد ترامب أنه يريد إنهاء الحرب في
أوكرانيا
، مؤكدا أن هذه الحرب المستمرة منذ شباط 2022 ستنتهي "قريبا".
وأوضح أن أوكرانيا خسرت الكثير من الأراضي والأرواح منذ اندلاع الحرب، مؤكدا ضرورة إنهاء النزاع.
ودعا ترامب الزعماء
الأوروبيين
إلى التوقف عن شراء
النفط
الروسي. وقال: "أعتقد أن جميع الزعماء الأوروبيين أصدقائي... لقد فعلوا كل ما طلبته منهم فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي".
وتابع: "الشيء الوحيد الذي يواصلون فعله هو شراء النفط من روسيا، وهذا ليس جيدا على الإطلاق".
