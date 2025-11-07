ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يرغب في عقد لقاء مع نظيره الروسي .

وأضاف للصحفيين في أن هناك "دائماً فرصة" لهذا الاجتماع.





وتابع: "نحن نتحدث، ولكننا سنقدم تقريرا عن ذلك لاحقا".





وعندما سئل عن سبب إلغائه للقمة التي كانت مرتقبة مع في بودابست، قال: "الخلاف الأساسي هو أنهم لا يريدون التوقف بعد، وأعتقد أنهم سيتوقفون، وأعتقد أن هذا سيكلف كثير".



وأكد ترامب أنه يريد إنهاء الحرب في ، مؤكدا أن هذه الحرب المستمرة منذ شباط 2022 ستنتهي "قريبا".





وأوضح أن أوكرانيا خسرت الكثير من الأراضي والأرواح منذ اندلاع الحرب، مؤكدا ضرورة إنهاء النزاع.





ودعا ترامب الزعماء إلى التوقف عن شراء الروسي. وقال: "أعتقد أن جميع الزعماء الأوروبيين أصدقائي... لقد فعلوا كل ما طلبته منهم فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي".





وتابع: "الشيء الوحيد الذي يواصلون فعله هو شراء النفط من روسيا، وهذا ليس جيدا على الإطلاق".