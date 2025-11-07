حماس تدين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي

Advertisement

ووصف البيان هذه الخطوة بأنها "مُدانة ومرفوضة"، واعتبر أنها "تشكل تغطية للجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي "في وقت تشهد فيه العزلة الدولية على كيان الاحتلال وقادته تصاعدا متزايدا لاستمرار انتهاكاته للقانون الدولي".ودعت الحركة في بيانها "جميع الدول، وخاصة الشقيقة والإسلامية منها، بقطع كافة أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال، ورفض الانخراط في أي مشاريع تطبيعية"، مؤكدة "العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل حتى تحقيق حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ".هذا وأعلنت كازاخستان يوم الخميس أنها في المرحلة النهائية من المفاوضات للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قامت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من والمسلمة.