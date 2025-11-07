24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي
Lebanon 24
07-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت حركة
المقاومة
الإسلامية "
حماس
" بيانا، اليوم الجمعة، أدانت فيه إعلان كازاخستان الانضمام إلى ما يُعرف بـ"الاتفاق
الإبراهيمي
" وتعزيز علاقاتها مع
إسرائيل
.
Advertisement
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها "مُدانة ومرفوضة"، واعتبر أنها "تشكل تغطية للجرائم التي يرتكبها
الاحتلال
بحق الشعب الفلسطيني".
كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي "في وقت تشهد فيه العزلة الدولية على كيان الاحتلال وقادته تصاعدا متزايدا لاستمرار انتهاكاته للقانون الدولي".
ودعت الحركة في بيانها "جميع الدول، وخاصة الشقيقة والإسلامية منها، بقطع كافة أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال، ورفض الانخراط في أي مشاريع تطبيعية"، مؤكدة "العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل حتى تحقيق حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها
القدس
".
هذا وأعلنت كازاخستان يوم الخميس أنها في المرحلة النهائية من المفاوضات للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قامت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من
الدول العربية
والمسلمة.
مواضيع ذات صلة
حكومة كازاخستان: انضمامنا المتوقع لاتفاقيات إبراهيم يمثّل استمراراً طبيعياً ومنطقياً لمسار السياسة الخارجية للبلاد
Lebanon 24
حكومة كازاخستان: انضمامنا المتوقع لاتفاقيات إبراهيم يمثّل استمراراً طبيعياً ومنطقياً لمسار السياسة الخارجية للبلاد
08/11/2025 04:41:15
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات على أن الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية هي كازاخستان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات على أن الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية هي كازاخستان
08/11/2025 04:41:15
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهام
Lebanon 24
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهام
08/11/2025 04:41:15
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على المرحلة الأولى لاتفاق غزة (الحدث)
Lebanon 24
انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على المرحلة الأولى لاتفاق غزة (الحدث)
08/11/2025 04:41:15
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدول العربية
المقاومة
الاحتلال
الإسلام
إسرائيل
إسلامي
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبعوث ترامب يؤكد دعم واشنطن لعراق قوي وخالٍ من الميليشيات
Lebanon 24
مبعوث ترامب يؤكد دعم واشنطن لعراق قوي وخالٍ من الميليشيات
16:53 | 2025-11-07
07/11/2025 04:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
16:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
16:28 | 2025-11-07
07/11/2025 04:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
Lebanon 24
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
15:00 | 2025-11-07
07/11/2025 03:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!
Lebanon 24
رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!
13:52 | 2025-11-07
07/11/2025 01:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-11-07
مبعوث ترامب يؤكد دعم واشنطن لعراق قوي وخالٍ من الميليشيات
16:38 | 2025-11-07
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
16:28 | 2025-11-07
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
15:00 | 2025-11-07
ترامب يؤكد رغبته في لقاء بوتين مجدداً
13:52 | 2025-11-07
رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!
13:35 | 2025-11-07
تركيا تصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24