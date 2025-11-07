بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.. الجيش الأميركي: لا يشكل تهديدا لنا

Advertisement

أكد الجيش الأميركي أن إطلاق صاروخا باليستيا في وقت سابق لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة لكنه يشير إلى زعزعة الاستقرار.وتابع الجيش الأميركي في بيان أن إطلاق الشمالية لصاروخ باليستي لا يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها، لكنه "يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار" لتصرفات .وأضاف البيان: "نحن على علم بإطلاق الصاروخ ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، مضيفا أن لا تزال مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة.وكانت سول قد أعلنت، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا غير محدد على الأقل، بعد نحو أسبوع من موافقة الرئيس الأميركي على مخطط لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.