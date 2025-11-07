Advertisement

عربي-دولي

بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.. الجيش الأميركي: لا يشكل تهديدا لنا

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:14
أكد الجيش الأميركي أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في وقت سابق لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة لكنه يشير إلى زعزعة الاستقرار.
وتابع الجيش الأميركي في بيان أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي لا يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها، لكنه "يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار" لتصرفات بيونغ يانغ.

وأضاف البيان: "نحن على علم بإطلاق الصاروخ ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة.

وكانت سول قد أعلنت، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا غير محدد على الأقل، بعد نحو أسبوع من موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مخطط لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.
