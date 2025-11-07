Advertisement

عربي-دولي

ستُقام في جنوب افريقيا.. ترامب يؤكد: لن يحضر أي مسؤول أميركي قمة العشرين

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:19
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة انه لن يحضر أي مسؤول أميركي قمة مجموعة العشرين التي ستقام هذا العام في جنوب أفريقيا، مجددا اتهاماته بشأن معاملة المزارعين البيض.
وكان ترامب قد أعلن أنه لن يحضر القمة السنوية لرؤساء دول الاقتصادات الرائدة والناشئة في العالم.

وكان من المقرر أن يحضر نائب الرئيس جي دي فانس بدلا من ترامب، إلا أن مصدرا مطلعا على خطط فانس، قال إن فانس لن يسافر إلى هناك لحضور القمة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إنه أمر مخز تماما أن تعقد مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا".

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24