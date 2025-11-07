رئيس الوزراء المجري لترامب: هل يمكن استعارة المتحدثة باسم البيت الأبيض؟

مازح رئيس الوزراء المجري ، الرئيس الأميركي خلال لقائهما في ، مقترحا "استعارة" المتحدثة باسم للعمل لديه في .

ودعا المتحدثة باسمه ليفيت إلى الإجابة، إلا أنها لم تكن حاضرة في المكتب، فعلق مازحا: "أين كارولين؟ لقد تخلّت عنا… تخلت عني.. نجمتنا العظيمة تركتنا".



وعندما عادت ليفيت، أكدت للصحافيين بانفعال أن الرئيس يعمل يوميا على معالجة مشكلة الأسعار، مشيرة إلى أن تتجاهل حقيقة أن الأسعار كانت "أعلى مرات عدة في عهد "، ليتدخل في تلك اللحظة أوربان، ويقول لترامب مبتسما: "هل يمكنني استعارتها أحيانا؟".





لترد بعدها إكس المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: شكرا لرئيس الوزراء أوربان على لطفك، لكنني سأبقى هنا!