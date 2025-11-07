24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس الوزراء المجري لترامب: هل يمكن استعارة المتحدثة باسم البيت الأبيض؟
Lebanon 24
07-11-2025
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
مازح رئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان
، الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال لقائهما في
واشنطن
، مقترحا "استعارة" المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت
للعمل لديه في
بودابست
.
Advertisement
ودعا
ترامب
المتحدثة باسمه ليفيت إلى الإجابة، إلا أنها لم تكن حاضرة في المكتب، فعلق مازحا: "أين كارولين؟ لقد تخلّت عنا… تخلت عني.. نجمتنا العظيمة تركتنا".
وعندما عادت ليفيت، أكدت للصحافيين بانفعال أن الرئيس يعمل يوميا على معالجة مشكلة الأسعار، مشيرة إلى أن
وسائل الإعلام
تتجاهل حقيقة أن الأسعار كانت "أعلى مرات عدة في عهد
بايدن
"، ليتدخل في تلك اللحظة أوربان، ويقول لترامب مبتسما: "هل يمكنني استعارتها أحيانا؟".
لترد بعدها
عبر موقع
إكس المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: شكرا لرئيس الوزراء أوربان على لطفك، لكنني سأبقى هنا!
مواضيع ذات صلة
بعد عرض رئيس الوزراء المجري.. كيف ردت المتحدثة باسم البيت الابيض؟
Lebanon 24
بعد عرض رئيس الوزراء المجري.. كيف ردت المتحدثة باسم البيت الابيض؟
08/11/2025 08:34:14
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيرد على قبول حركة حماس على خطته
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيرد على قبول حركة حماس على خطته
08/11/2025 08:34:14
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"
08/11/2025 08:34:14
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الديمقراطيون يواصلون احتجاز الشعب الأميركي كرهينة من خلال الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الديمقراطيون يواصلون احتجاز الشعب الأميركي كرهينة من خلال الإغلاق الحكومي
08/11/2025 08:34:14
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيكتور أوربان
وسائل الإعلام
كارولين ليفيت
دونالد ترامب
البيت الأبيض
بيت الأب
عبر موقع
باسم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما مصير الهدنة في السودان؟ خبراء يشرحون
Lebanon 24
ما مصير الهدنة في السودان؟ خبراء يشرحون
01:04 | 2025-11-08
08/11/2025 01:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه.. الداخلية السورية: نتطلع الى دور روسي في الأمن
Lebanon 24
عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه.. الداخلية السورية: نتطلع الى دور روسي في الأمن
01:01 | 2025-11-08
08/11/2025 01:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
Lebanon 24
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
00:39 | 2025-11-08
08/11/2025 12:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
Lebanon 24
من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
00:15 | 2025-11-08
08/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
Lebanon 24
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
00:11 | 2025-11-08
08/11/2025 12:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:04 | 2025-11-08
ما مصير الهدنة في السودان؟ خبراء يشرحون
01:01 | 2025-11-08
عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه.. الداخلية السورية: نتطلع الى دور روسي في الأمن
00:39 | 2025-11-08
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
00:15 | 2025-11-08
من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
00:11 | 2025-11-08
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
00:01 | 2025-11-08
بعد عرض رئيس الوزراء المجري.. كيف ردت المتحدثة باسم البيت الابيض؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 08:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24