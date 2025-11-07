Advertisement

رئيس الوزراء المجري لترامب: هل يمكن استعارة المتحدثة باسم البيت الأبيض؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:26
مازح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن، مقترحا "استعارة" المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للعمل لديه في بودابست.
ودعا ترامب المتحدثة باسمه ليفيت إلى الإجابة، إلا أنها لم تكن حاضرة في المكتب، فعلق مازحا: "أين كارولين؟ لقد تخلّت عنا… تخلت عني.. نجمتنا العظيمة تركتنا".

وعندما عادت ليفيت، أكدت للصحافيين بانفعال أن الرئيس يعمل يوميا على معالجة مشكلة الأسعار، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تتجاهل حقيقة أن الأسعار كانت "أعلى مرات عدة في عهد بايدن"، ليتدخل في تلك اللحظة أوربان، ويقول لترامب مبتسما: "هل يمكنني استعارتها أحيانا؟".

لترد بعدها عبر موقع إكس المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: شكرا لرئيس الوزراء أوربان على لطفك، لكنني سأبقى هنا!
