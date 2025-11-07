Advertisement

عربي-دولي

قبل أيام من زيارته إلى الولايات المتحدة.. واشنطن ترفع الشرع من قائمة الإرهاب

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:22
شطبت الولايات المتحدة رسميا الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة الإرهاب وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى واشنطن.
أتت الخطوة التي أعلنتها الوزارة غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه في تصويت على نص أميركي.

كما أتت بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قرّرت رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات.

جاء ذلك بعدما أكد الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.

وقالت المتحدثة الأوروبية للشؤون الإنسانية، إيفا هرنسيروفا، للعربية/الحدث إن الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن لائحة العقوبات في أقرب وقت.

وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق، رفع العقوبات عن الرئيس السوري. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في نفس البيان إلى رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أيضاً.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان صوت الخميس، لصالح قرار أميركي قضى برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع الأمم المتحدة.
الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الداخلية

مجلس الأمن

البريطانية

البريطاني

