قبل أيام من زيارته إلى الولايات المتحدة.. واشنطن ترفع الشرع من قائمة الإرهاب

شطبت رسميا الرئيس السوري أحمد من قائمة الإرهاب وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى .أتت الخطوة التي أعلنتها الوزارة غداة رفع الدولي عنه في تصويت على نص أميركي.كما أتت بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قرّرت رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات.جاء ذلك بعدما أكد أمس الجمعة، عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.وقالت المتحدثة الأوروبية للشؤون الإنسانية، إيفا هرنسيروفا، للعربية/الحدث إن الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن لائحة العقوبات في أقرب وقت.وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق، رفع العقوبات عن الرئيس السوري. وأشارت في نفس البيان إلى رفع العقوبات عن السوري أنس خطاب أيضاً.يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان صوت الخميس، لصالح قرار أميركي قضى برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع .