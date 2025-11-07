24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبل أيام من زيارته إلى الولايات المتحدة.. واشنطن ترفع الشرع من قائمة الإرهاب
Lebanon 24
07-11-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شطبت
الولايات المتحدة
رسميا الرئيس السوري أحمد
الشرع
من قائمة الإرهاب وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى
واشنطن
.
Advertisement
أتت الخطوة التي أعلنتها الوزارة غداة رفع
مجلس الأمن
الدولي
العقوبات
عنه في تصويت على نص أميركي.
كما أتت بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قرّرت رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات.
جاء ذلك بعدما أكد
الاتحاد الأوروبي
أمس الجمعة، عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.
وقالت المتحدثة الأوروبية للشؤون الإنسانية، إيفا هرنسيروفا، للعربية/الحدث إن الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن لائحة العقوبات في أقرب وقت.
وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق، رفع العقوبات عن الرئيس السوري. وأشارت
وزارة الخارجية
البريطانية
في نفس البيان إلى رفع العقوبات عن
وزير الداخلية
السوري أنس خطاب أيضاً.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان صوت الخميس، لصالح قرار أميركي قضى برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع
الأمم المتحدة
.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: زيارة الشيباني إلى واشنطن تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
الخارجية السورية: زيارة الشيباني إلى واشنطن تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
08/11/2025 08:34:21
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ترفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الارهاب
Lebanon 24
بريطانيا ترفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الارهاب
08/11/2025 08:34:21
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقائه ترامب في البيت الأبيض.. واشنطن تقترح مشروع قرار لرفع اسم الشرع من قائمة العقوبات
Lebanon 24
قبل لقائه ترامب في البيت الأبيض.. واشنطن تقترح مشروع قرار لرفع اسم الشرع من قائمة العقوبات
08/11/2025 08:34:21
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!
Lebanon 24
رسميًا.. الخزانة الأميركية ترفع اسم الشرع من قائمة العقوبات!
08/11/2025 08:34:21
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
وزير الداخلية
مجلس الأمن
البريطانية
البريطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما مصير الهدنة في السودان؟ خبراء يشرحون
Lebanon 24
ما مصير الهدنة في السودان؟ خبراء يشرحون
01:04 | 2025-11-08
08/11/2025 01:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه.. الداخلية السورية: نتطلع الى دور روسي في الأمن
Lebanon 24
عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه.. الداخلية السورية: نتطلع الى دور روسي في الأمن
01:01 | 2025-11-08
08/11/2025 01:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
Lebanon 24
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
00:39 | 2025-11-08
08/11/2025 12:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
Lebanon 24
من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
00:15 | 2025-11-08
08/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
Lebanon 24
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
00:11 | 2025-11-08
08/11/2025 12:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:04 | 2025-11-08
ما مصير الهدنة في السودان؟ خبراء يشرحون
01:01 | 2025-11-08
عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه.. الداخلية السورية: نتطلع الى دور روسي في الأمن
00:39 | 2025-11-08
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
00:15 | 2025-11-08
من تركيا.. أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
00:11 | 2025-11-08
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
00:01 | 2025-11-08
بعد عرض رئيس الوزراء المجري.. كيف ردت المتحدثة باسم البيت الابيض؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 08:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24