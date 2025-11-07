Advertisement

عربي-دولي

بعد رفض حزب الله العراقي تسليم السلاح.. مبعوث ترامب الى بغداد: ندعم العراق وهو خال من الميليشيات

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:38
أكد مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بغداد، على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب العراق وهو يمضي قدماً نحو مستقبلٍ قوي ومستقل.
كما شدد في تغريدة عبر X، على أن بلاده تدعم العراق وهو خالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج، وفق تعبيره.

جاء هذا بعدما جدد حزب الله العراقي، الجمعة، رفضه نزع سلاحه.

وقال المتحدث العسكري باسمه، جعفر الحسيني، في بيان إن "سلاحنا سيبقى بأيدينا"، معتبراً أن "سلاحنا شرعي ومنضبط".
