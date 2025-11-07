بعد رفض حزب الله العراقي تسليم السلاح.. مبعوث ترامب الى بغداد: ندعم العراق وهو خال من الميليشيات

أكد مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى ، على أن تقف إلى جانب وهو يمضي قدماً نحو مستقبلٍ قوي ومستقل.

كما شدد في تغريدة عبر X، على أن بلاده تدعم العراق وهو خالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج، وفق تعبيره.



جاء هذا بعدما جدد حزب ، الجمعة، رفضه نزع سلاحه.



وقال المتحدث العسكري باسمه، ، في بيان إن "سلاحنا سيبقى بأيدينا"، معتبراً أن "سلاحنا شرعي ومنضبط".