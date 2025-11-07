كيف ردت ايران على اتهامها بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل؟

رفضت السفارة لدى المكسيك، مزاعم وإسرائيل بإحباط مخطط لاغتيال السفيرة لدى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

ووصفت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا".جاء هذا بعدما اتهمت الولايات المتحدة الجمعة، بمحاولة اغتيال سفيرة إينات كرانز نيجر في المكسيك، في ما اعتبرته أحدث محاولة من طهران لنقل صراعها مع إسرائيل إلى منطقة أخرى من العالم.وقال مسؤول أميركي طلب عدم اسمه، إن المؤامرة أُحبطت حاليا ولا تشكل أي تهديد قائم.بدورها اتهمت القناة 12 الإسرائيلية، بحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية.وأضافت أن المتهم بمحاولة الاغتيال يدعى حسن إيزادي.