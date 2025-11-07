Advertisement

عربي-دولي

كيف ردت ايران على اتهامها بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:42
رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك، مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحباط مخطط طهران لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
ووصفت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا".

جاء هذا بعدما اتهمت الولايات المتحدة الجمعة، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل إينات كرانز نيجر في المكسيك، في ما اعتبرته أحدث محاولة من طهران لنقل صراعها مع إسرائيل إلى منطقة أخرى من العالم.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المؤامرة أُحبطت حاليا ولا تشكل أي تهديد قائم.

بدورها اتهمت القناة 12 الإسرائيلية، الحرس الثوري الإيراني بحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية.

وأضافت أن المتهم بمحاولة الاغتيال يدعى حسن إيزادي.
