تعرضوا لتحرش واغتصاب.. منسقية اللاجئينتكشف ما تعرض له لاجئو الفاشر

أفادت منسقية اللاجئين في السبت، بأن أكثر من 150 امرأة تعرضن للاغتصاب والتحرش خلال النزوح من .

وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمخيمات واللاجئين بدارفور، آدم رجال، إن أكثر من 150 امرأة تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي خلال رحلة الفرار من الفاشر إلى منطقة طويلة، – 60 كيلومترا غربي الفاشر.



كما أكد رجال أن عدد المصابين بالطلقات النارية نتيجة ملاحقة الدعم السريع للفارين، بلغ أكثر من 1300 شخص، بينما يعاني أكثر من 1210 أطفال من سوء التغذية، و700 من كبار السن من أوضاع صحية حرجة، وفقاً لموقع " سودان تربيون".



ولفت إلى أن عدد الناجين من الفاشر الذين وصلوا إلى منطقة طويلة يزيد عن 15 ألف شخص، بعضهم يعاني من أوضاع صحية سيئة جراء الإصابات والعنف.



كذلك طالب المنظمات الدولية والإنسانية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والطعام ومصادر مياه آمنة ومواد الإيواء ودورات مياه، إضافة إلى الدعم النفسي والمساحات الآمنة للأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية جراء المشاهد الفظيعة التي مروا بها خلال الطريق.