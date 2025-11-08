24
في أول تعليق لها بعد فشل المحادثات.. أفغانستان لباكستان: لا تختبروا صبرنا
Lebanon 24
08-11-2025
|
01:31
A-
A+
حذر وزير الحدود والشؤون القبلية الأفغاني
نور الله
نوري باكستان من اختبار صبر بلاده، وحث على ضبط النفس وإجراء حوار.
فقد نبه نور الله نوري، وهو وزير بارز لدى
حركة طالبان الأفغانية
باكستان من "مواجهة مباشرة" إذا استمرت في تهديداتها، حسب ما نقلت وكالة
خاما برس
الأفغانية للأنباء اليوم السبت.
كما حذر الوزير الأفغاني
وزير الدفاع
الباكستاني
خواجة آصف من الاستهانة بالعزيمة الأفغانية أو الاعتماد على التفوق العسكري.
قال نوري إن باكستان "يتعين أن تتعلم" من مصير
الولايات المتحدة
وروسيا في
أفغانستان
.
أتت تلك التصريحات في أعقاب فشل المفاوضات بين البلدين وتحذير سابق لخواجة آصف من أن إسلام آباد يمكن أن تنخرط في صراع مفتوح، إذا فشلت
كابول
في كبح جماح الهجمات عبر الحدود من قبل
حركة طالبان الباكستانية
.
