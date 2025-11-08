في أول تعليق لها بعد فشل المحادثات.. أفغانستان لباكستان: لا تختبروا صبرنا



Advertisement

فقد نبه نور الله نوري، وهو وزير بارز لدى باكستان من "مواجهة مباشرة" إذا استمرت في تهديداتها، حسب ما نقلت وكالة الأفغانية للأنباء اليوم السبت.



كما حذر الوزير الأفغاني خواجة آصف من الاستهانة بالعزيمة الأفغانية أو الاعتماد على التفوق العسكري. حذر وزير الحدود والشؤون القبلية الأفغاني نوري باكستان من اختبار صبر بلاده، وحث على ضبط النفس وإجراء حوار.فقد نبه نور الله نوري، وهو وزير بارز لدى باكستان من "مواجهة مباشرة" إذا استمرت في تهديداتها، حسب ما نقلت وكالة الأفغانية للأنباء اليوم السبت.كما حذر الوزير الأفغاني خواجة آصف من الاستهانة بالعزيمة الأفغانية أو الاعتماد على التفوق العسكري.

قال نوري إن باكستان "يتعين أن تتعلم" من مصير وروسيا في .



أتت تلك التصريحات في أعقاب فشل المفاوضات بين البلدين وتحذير سابق لخواجة آصف من أن إسلام آباد يمكن أن تنخرط في صراع مفتوح، إذا فشلت في كبح جماح الهجمات عبر الحدود من قبل .