Advertisement

عربي-دولي

في أول تعليق لها بعد فشل المحادثات.. أفغانستان لباكستان: لا تختبروا صبرنا

Lebanon 24
08-11-2025 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1439521-638981877664899442.jpg
Doc-P-1439521-638981877664899442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر وزير الحدود والشؤون القبلية الأفغاني نور الله نوري باكستان من اختبار صبر بلاده، وحث على ضبط النفس وإجراء حوار.
Advertisement

فقد نبه نور الله نوري، وهو وزير بارز لدى حركة طالبان الأفغانية باكستان من "مواجهة مباشرة" إذا استمرت في تهديداتها، حسب ما نقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

كما حذر الوزير الأفغاني وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من الاستهانة بالعزيمة الأفغانية أو الاعتماد على التفوق العسكري.
قال نوري إن باكستان "يتعين أن تتعلم" من مصير الولايات المتحدة وروسيا في أفغانستان.

أتت تلك التصريحات في أعقاب فشل المفاوضات بين البلدين وتحذير سابق لخواجة آصف من أن إسلام آباد يمكن أن تنخرط في صراع مفتوح، إذا فشلت كابول في كبح جماح الهجمات عبر الحدود من قبل حركة طالبان الباكستانية.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان وتحمل إسلام أباد المسؤولية
lebanon 24
08/11/2025 12:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان زيارته إلى لبنان.. أوّل تعليق للبابا
lebanon 24
08/11/2025 12:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
lebanon 24
08/11/2025 12:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وافق ترامب؟ أول تعليق من البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
lebanon 24
08/11/2025 12:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24

حركة طالبان الباكستانية

حركة طالبان الأفغانية

الولايات المتحدة

وزير الدفاع

الباكستاني

خاما برس

نور الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:11 | 2025-11-08
04:41 | 2025-11-08
03:51 | 2025-11-08
03:49 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24