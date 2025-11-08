Advertisement

عربي-دولي

بالتفاصيل.. توضيح حول صور مريض وسط الشارع

Lebanon 24
08-11-2025 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1439529-638981886818210757.webp
Doc-P-1439529-638981886818210757.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على مدى اليومين الماضيين، انتشرت صورة لشاب مريض ملقى على سرير في أحد الشوارع بدمشق أمام أحد المستشفيات، ما أثار موجة غضب وانتقادات.

إذ رأى العديد من السوريين على مواقع التواصل أنه لا يجوز أن يرمى أي مريض في الشارع.
Advertisement
ووجه البعض اتهامات إلى مستشفى المواساة في العاصمة، فيما اتهم آخرون المستشفى الجامعي بدمشق برفض إدخال المريض.

إلا أن مدير المشفى الوطني الجامعي عبد الغني الشريف، أوضح تفاصيل القصة. وأكد الشريف مساء أمس الجمعة أن الشاب الذي انتشرت صوره في الشارع، عبد الشافي إسماعيل، يبلغ من العمر 18 عاماً، وقد خضع لعملية جراحية في المستشفى الجامعي على يد طبيب سعودي متخصص، وفق ما نقل "التلفزيون الرسمي السوري"
كما أضاف أن المريض بعد الخضوع للجراحة أحيل إلى مستشفى المواساة لاجراء جراحة ترميمية. وأكد أن الإدارة تعهدت بنقل المريض إلى هناك، لكن عم الشاب الذي كان يرافقه، أنزل سريره خلسة من المستشفى الجامعي، ووضعه عند المدخل بغية نقله، جهلاً منه بالإجراءات المتبعة.

إلا أن المتحدث أوضح أن "لعم التقط صورة للشاب ونشرها عبر الواتساب"، ثم نقله بعدها في التاكسي إلى مشفى المواساة، وهناك وضعه على سرير نقال أمام المستشفى من أجل إدخاله، والتقط صوراً أيضاً.
ولاحقاً انتشرت تلك الصور دون أن تعرف كافة التفاصيل، ما أثار ضجة واسعة وسط عدد من الشائعات والمعلومات المغلوطة.

يذكر أن الشاب أدخل لاحقا بالفعل إلى مستشفى المواساة، حيث يخضع للعلاج والمتابعة.
مواضيع ذات صلة
توضيح من مكتب افرام.. هذه تفاصيله
lebanon 24
08/11/2025 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
lebanon 24
08/11/2025 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي
lebanon 24
08/11/2025 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الرئيس ترامب أعرب عن رفض واضح لضم أراض من الضفة الغربية
lebanon 24
08/11/2025 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفى الجامعي

مستشفى المواساة

عبد الشافي

عبد الغني

إسماعيل

واتساب

المري

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:11 | 2025-11-08
04:41 | 2025-11-08
03:51 | 2025-11-08
03:49 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24