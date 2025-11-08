بالتفاصيل.. توضيح حول صور مريض وسط الشارع

على مدى اليومين الماضيين، انتشرت صورة لشاب مريض ملقى على سرير في أحد الشوارع بدمشق أمام أحد المستشفيات، ما أثار موجة غضب وانتقادات.



إذ رأى العديد من السوريين على مواقع التواصل أنه لا يجوز أن يرمى أي مريض في الشارع.

ووجه البعض اتهامات إلى في العاصمة، فيما اتهم آخرون بدمشق برفض إدخال المريض.



إلا أن مدير المشفى الوطني الجامعي الشريف، أوضح تفاصيل القصة. وأكد الشريف مساء أمس الجمعة أن الشاب الذي انتشرت صوره في الشارع، ، يبلغ من العمر 18 عاماً، وقد خضع لعملية جراحية في المستشفى الجامعي على يد طبيب متخصص، وفق ما نقل "التلفزيون الرسمي السوري"

كما أضاف أن المريض بعد الخضوع للجراحة أحيل إلى مستشفى المواساة لاجراء جراحة ترميمية. وأكد أن الإدارة تعهدت بنقل المريض إلى هناك، لكن عم الشاب الذي كان يرافقه، أنزل سريره خلسة من المستشفى الجامعي، ووضعه عند المدخل بغية نقله، جهلاً منه بالإجراءات المتبعة.



إلا أن المتحدث أوضح أن "لعم التقط صورة للشاب ونشرها عبر الواتساب"، ثم نقله بعدها في التاكسي إلى مشفى المواساة، وهناك وضعه على سرير نقال أمام المستشفى من أجل إدخاله، والتقط صوراً أيضاً.

ولاحقاً انتشرت تلك الصور دون أن تعرف كافة التفاصيل، ما أثار ضجة واسعة وسط عدد من الشائعات والمعلومات المغلوطة.



يذكر أن الشاب أدخل لاحقا بالفعل إلى مستشفى المواساة، حيث يخضع للعلاج والمتابعة.