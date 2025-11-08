مع استمرار الإغلاق الحكومي.. تحذر من تقليص الرحلات الجوية 20% في اميركا

Advertisement

حذر وزير النقل الأميركي من أنه قد يجبر شركات الطيران على خفض رحلاتها الجوية بما يصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت تتسابق فيه شركات الطيران الأميركية لتطبيق تخفيضات غير مسبوقة في الرحلات استجابة لتوجيهات الحكومة.وقالت إنها أمرت شركات الطيران أمس الجمعة بخفض الرحلات الجوية 4% في 40 مطاراً رئيسياً بسبب الإغلاق الحكومي، على أن ترتفع النسبة إلى 10% بحلول 14 تشرين الثاني.وأدى غياب مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير مئات الرحلات في 10 مطارات، من بينها وسان وهيوستن وفينيكس وواشنطن ونيوآرك.