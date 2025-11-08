24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
إقتصاد
مع استمرار الإغلاق الحكومي.. تحذر من تقليص الرحلات الجوية 20% في اميركا
Lebanon 24
08-11-2025
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر وزير النقل الأميركي
شون دافي
من أنه قد يجبر شركات الطيران على خفض رحلاتها الجوية بما يصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت تتسابق فيه شركات الطيران الأميركية لتطبيق تخفيضات غير مسبوقة في الرحلات استجابة لتوجيهات الحكومة.
وقالت
إدارة الطيران الفيدرالية
إنها أمرت شركات الطيران أمس الجمعة بخفض الرحلات الجوية 4% في 40 مطاراً رئيسياً بسبب الإغلاق الحكومي، على أن ترتفع النسبة إلى 10% بحلول 14 تشرين الثاني.
وأدى غياب مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير مئات الرحلات في 10 مطارات، من بينها
أتلانتا
وسان
فرانسيسكو
وهيوستن وفينيكس وواشنطن ونيوآرك.
تابع
