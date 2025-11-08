24
مرة جديدة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل بتمرير مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
08-11-2025
|
02:25
فشل
مجلس الشيوخ الأميركي
، في تمرير مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أميركا، بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا، حيث يحتاج القانون إلى 60 صوتا مؤيدا على الأقل لتمريره.
وصوت معظم
الديمقراطيين
ضد مشروع قانون إنهاء الإغلاق، بدعوى أنه يمنح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين.
