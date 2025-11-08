Advertisement

عربي-دولي

غارات إسرائيلية صباحا على غزة.. وعمليات نسف ضخمة للمنازل والأبنية

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:09
شنت إسرائيل صباح اليوم السبت غارات على شرق مدينة غزة. 
كما استهدف القصف الإسرائيلي مناطق شرقي خان يونس جنوبي القطاع، فيما لم تتوقف عمليات النسف في عدة مناطق.

وشن الطيران 3 غارات جوية على شرق خان يونس، وسط تحليق منخفض للمسيرات في أجواء المدينة، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

كما شهدت مناطق شمال شرقي خان يونس، عمليات نسف ضخمة للمنازل والأبنية.

إلى ذلك، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.(العربية)


