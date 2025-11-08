غارات إسرائيلية صباحا على غزة.. وعمليات نسف ضخمة للمنازل والأبنية

Advertisement

شنت السبت غارات على شرق مدينة غزة.كما استهدف القصف مناطق شرقي جنوبي القطاع، فيما لم تتوقف عمليات النسف في عدة مناطق.وشن الطيران 3 غارات جوية على شرق خان يونس، وسط تحليق منخفض للمسيرات في أجواء المدينة، وفق ما أفادت وكالة الصحافة (صفا).كما شهدت مناطق شمال شرقي خان يونس، عمليات نسف ضخمة للمنازل والأبنية.إلى ذلك، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة جنوبي القطاع.(العربية)