مسؤول جديد عن الطائرات المسيرة في الدفاع الجوي الاوكراني.. من هو القائد الذي عيّنه زيلينسكي؟

Advertisement

عيّن الرئيس الأوكراني قائداً جديداً مسؤولاً عن الدفاعات الجوية للطائرات المسيرة، والتي يُنظر إليها كعنصر حاسم في الدفاع ضد تهديد الطائرات الروسية المسيرة.وقال موقع على الإنترنت إن يوري شيرفاشينكو لديه خبرة في المساعدة في إنشاء أول مجموعة من قوات الاستجابة من الألوية المتنقلة للدفاع الجوي.كما لعب دورا في تطوير الطائرات المسيرة الاعتراضية، والتي وصفها زيلينسكي ومسؤولون آخرون بأنها كانت جزءا أساسيا في التصدي للهجمات الروسية المكثفة للطائرات المسيرة في الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.وقال زيلينسكي إن اجتماعا للقيادة الأوكرانية حدد عدة مهام للقائد الجديد، بما في ذلك تطوير طائرات مسيرة اعتراضية وإدخال وسائل جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية.وكان الأوكراني، ، قد قال في سبتمبر أيلول إن تتطلع إلى تحسين أداء الطائرات المسيرة الاعتراضية لإنشاء “نظام دفاع متعدد الطبقات” ضد الطائرات الروسية المسيرة.