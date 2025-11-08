Advertisement

عربي-دولي

مسؤول جديد عن الطائرات المسيرة في الدفاع الجوي الاوكراني.. من هو القائد الذي عيّنه زيلينسكي؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:26
عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائداً جديداً مسؤولاً عن الدفاعات الجوية للطائرات المسيرة، والتي يُنظر إليها كعنصر حاسم في الدفاع ضد تهديد الطائرات الروسية المسيرة.
وقال موقع زيلينسكي على الإنترنت إن يوري شيرفاشينكو لديه خبرة في المساعدة في إنشاء أول مجموعة من قوات الاستجابة الأوكرانية من الألوية المتنقلة للدفاع الجوي.

كما لعب دورا في تطوير الطائرات المسيرة الاعتراضية، والتي وصفها زيلينسكي ومسؤولون آخرون بأنها كانت جزءا أساسيا في التصدي للهجمات الروسية المكثفة للطائرات المسيرة في الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال زيلينسكي إن اجتماعا للقيادة الأوكرانية حدد عدة مهام للقائد الجديد، بما في ذلك تطوير طائرات مسيرة اعتراضية وإدخال وسائل جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية.

وكان قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، قد قال في سبتمبر أيلول إن أوكرانيا تتطلع إلى تحسين أداء الطائرات المسيرة الاعتراضية لإنشاء “نظام دفاع متعدد الطبقات” ضد الطائرات الروسية المسيرة.
فولوديمير زيلينسكي

أولكسندر سيرسكي

قائد الجيش

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

أولكسندر

أوكرانيا

