مصر تتحرّك لحل مشكلة عناصر حماس العالقين في أنفاق غزة

أفادت مصادر مطلعة بأن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في شرم الشيخ.وأشارت المصادر إلى أن مصر تسعى لحل مشكلة عناصر العالقين في أنفاق، داخل الخط الأصفر في منطقة ، وفق ما نقلت " ".وباتت مشكلة هؤلاء المقاتلين العالقين داخل الخط الأصفر أي المناطق الخاضعة لسيطرة القوات في غزة تشكل أحدث الأزمات التي يمكن أن اتفاق وفق إطلاق النار، والعودة بالتالي إلى المربع صفرإلى ذلك، أوضحت المصادر أن القيادة السياسية تواصل بذل جهودها من أجل الحفاظ على الهدنة، للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع.