مصر تتحرّك لحل مشكلة عناصر حماس العالقين في أنفاق غزة
Lebanon 24
08-11-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر مطلعة بأن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في شرم الشيخ.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تسعى لحل مشكلة عناصر
حماس
العالقين في أنفاق، داخل الخط الأصفر في منطقة
رفح
، وفق ما نقلت "
قناة القاهرة الإخبارية
".
وباتت مشكلة هؤلاء المقاتلين العالقين داخل الخط الأصفر أي المناطق الخاضعة لسيطرة القوات
الإسرائيلية
في غزة تشكل أحدث الأزمات التي يمكن أن اتفاق وفق إطلاق النار، والعودة بالتالي إلى المربع صفر
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن القيادة السياسية
المصرية
تواصل بذل جهودها من أجل الحفاظ على الهدنة، للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع.
