عربي-دولي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: المناورات النووية للحلف أظهرت أنه يمتلك ردعا قويا

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:49
قال مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن نجاح المناورات النووية السنوية للحلف العسكري في وقت سابق من هذا الشهر أعطاه “ثقة مطلقة في مصداقية الردع النووي لحلف حلف شمال الأطلسي” في مواجهة التهديدات الروسية.
ونقلت عنه صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية الأسبوعية قوله “عندما تستخدم روسيا خطابا نوويا خطيرا ومتهورا، يجب أن يعرف سكاننا أنه لا داعي للذعر، لأن حلف شمال الأطلسي لديه ردع نووي قوي”.

وأضاف “ويجب أن يعلم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن الحرب النووية لا يمكن كسبها أبدًا ويجب ألا نخوضها أبدا”

وحذر بوتين الغرب مرارا من العواقب النووية المحتملة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وأعلن الشهر الماضي أن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت للقصف بصواريخ تقليدية، وأن موسكو ستعتبر أي هجوم عليها مدعوما بقوة نووية هجوما مشتركا.
حلف شمال الأطلسي

الرئيس الروسي

الأمين العام

الألمانية

فلاديمير

أوكرانيا

الأطلسي

النووي

05:11 | 2025-11-08
04:41 | 2025-11-08
03:51 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
03:26 | 2025-11-08
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24