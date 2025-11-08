الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: المناورات النووية للحلف أظهرت أنه يمتلك ردعا قويا

Advertisement

قال مارك روته، لحلف شمال إن نجاح المناورات النووية السنوية للحلف العسكري في وقت سابق من هذا الشهر أعطاه “ثقة مطلقة في مصداقية الردع لحلف حلف شمال الأطلسي” في مواجهة التهديدات الروسية.ونقلت عنه صحيفة فيلت أم زونتاج الأسبوعية قوله “عندما تستخدم خطابا نوويا خطيرا ومتهورا، يجب أن يعرف سكاننا أنه لا داعي للذعر، لأن لديه ردع نووي قوي”.وأضاف “ويجب أن يعلم (الرئيس الروسي فلاديمير) أن الحرب النووية لا يمكن كسبها أبدًا ويجب ألا نخوضها أبدا”وحذر بوتين الغرب مرارا من العواقب النووية المحتملة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.وأعلن الشهر الماضي أن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت للقصف بصواريخ تقليدية، وأن ستعتبر أي هجوم عليها مدعوما بقوة نووية هجوما مشتركا.