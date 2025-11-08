Advertisement

عربي-دولي

نفوق مواشي يثير ضجة في مصر.. والزراعة توضح

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1439582-638981964133640643.webp
Doc-P-1439582-638981964133640643.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار مقطع فيديو لنفوق ماشية في مزرعة نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية، الذعر بين العديد من المصريين، بعدما انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، ما دفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إلى التوضيح
Advertisement
إذ أكدت في بيان أمس الجمعة أن الادعاءات الواردة في المقطع غير صحيحة، وأن الفيديو مزيف ومنسوب كذباً لمزرعة مصرية.

كما أشارت إلى أن التحريات كشفت أن الفيديو يعود لحالات نفوق في مزرعة بدولة باكستان، ناجمة عن تسمم جماعي بسبب الفيضانات والكوارث الطبيعية، حيث اختلطت مواد سامة بالأعلاف والمياه.

الفيديو قديم
وأوضحت أن أن الفيديو منشور على "يوتيوب" منذ فترة طويلة، لكن أعيد تداوله مؤخراً. ولفتت إلى أن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر فيديوهات حول إصابات بالحمى القلاعية تعود لعامي 2012 و 2022، بهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

إلى ذلك، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين والمربين بأن الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في مصر آمن ومطمئن.
مواضيع ذات صلة
بعد تسجيل حالات نفوق حيوانات برّية.. تحذير من وزارة الزراعة
lebanon 24
08/11/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
lebanon 24
08/11/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميكروفونات الأمم المتحدة تعرقل خطاب الزعماء وتثير ضجة (فيديو)
lebanon 24
08/11/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من مصر: ناقشنا ملفات من الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا ووقعنا عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
lebanon 24
08/11/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الزراعة

منذ فترة

المصرية

بات على

الكوارث

يوتيوب

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:11 | 2025-11-08
04:41 | 2025-11-08
03:49 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
03:30 | 2025-11-08
03:26 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24