عربي-دولي
نفوق مواشي يثير ضجة في مصر.. والزراعة توضح
Lebanon 24
08-11-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار مقطع فيديو لنفوق ماشية في مزرعة نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية، الذعر بين العديد من المصريين، بعدما انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، ما دفع
وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي
المصرية
إلى التوضيح
إذ أكدت في بيان أمس الجمعة أن الادعاءات الواردة في المقطع غير صحيحة، وأن الفيديو مزيف ومنسوب كذباً لمزرعة
مصرية
.
كما أشارت إلى أن التحريات كشفت أن الفيديو يعود لحالات نفوق في مزرعة بدولة باكستان، ناجمة عن تسمم جماعي بسبب الفيضانات والكوارث الطبيعية، حيث اختلطت مواد سامة بالأعلاف والمياه.
الفيديو قديم
وأوضحت أن أن الفيديو منشور على "
يوتيوب
"
منذ فترة
طويلة، لكن أعيد تداوله مؤخراً. ولفتت إلى أن بعض الحسابات على
مواقع التواصل الاجتماعي
تنشر فيديوهات حول إصابات بالحمى القلاعية تعود لعامي 2012 و 2022، بهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.
إلى ذلك، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين والمربين بأن الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في مصر آمن ومطمئن.
