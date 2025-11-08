أكثر من مليون نازح من الفاشر.. ومسيرات على الأبيض



كما أفادت المصادر بأن مئات الأسر وصلت خلال الأيام الماضية وسط ظروف إنسانية قاسية من الفاشر إلى منطقة الطينة على الحدود مع دولة تشاد، بعضهم تعرض لإصابات في البطن والرأس وتم إيواءهم داخل معسكرات اللجوء. أكدت مصادر ميدانية من مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غرب ، استمرار تدفق من المناطق المحيطة بالمدينة نحو منطقة طويلة التي تضم أكثر من مليون نازح.كما أفادت المصادر بأن مئات الأسر وصلت خلال الأيام الماضية وسط ظروف إنسانية قاسية من الفاشر إلى منطقة الطينة على الحدود مع دولة تشاد، بعضهم تعرض لإصابات في البطن والرأس وتم إيواءهم داخل معسكرات اللجوء.

فيما استقبلت مدينة الدبة بالولاية الشمالية نحو عشرة آلاف نازح، منذ تفاقم الأوضاع بالفاشر، والعدد مرشح للارتفاع.



في الأثناء وثقت مصادر مطلعة وصول نحو خمسة آلاف نازح من مدينة بارا بولاية شمال كردفان إلى مدينة الأبيض حاضرة الولاية بعد اقتحام بارا من قبل .



إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن دفاعات الجيش في مدينة الأُبيض وسط ولاية شمال كردفان، أسقطت مسيرة للدعم السريع حاولت استهداف المدينة

كما قصفت الدعم السريع مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدفعية. وأمس أيضاً استهدفت مسيّرات للدعم السريع مدينة الأُبيض.



ويسيطر الجيش على ولايات والبحر الأحمر، فضلا عن نهر النيل، وكسلا والقضارف والجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم.



بينما تسيطر قوات الدعم السريع على شمال وغرب ووسط وجنوب وشرق دارفور، بعدما دخلت مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي، ما دفع الآلاف إلى النزوح، وسط شهادات عن تصفيات ارتكبت في المدينة.



يذكر أن الأزمة في الفاشر ودارفور زادت من أعداد النازحين بشكل إجمالي ليصل نحو 13 مليون نازح داخل الأراضي السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.