إسرائيل تقلّص عدد جنود الاحتياط في غزة ومناطق أخرى

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أن عملية الخفض بدأت اعتباراً من يوم الخميس، وتشمل قوات الاحتياط المتمركزة في عدة جبهات، من بينها غزة، المحتلة، والشمال.ويأتي القرار في الوقت الذي تعمل به وحركة على استكمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي قلل الحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجنود، رغم تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاكات الاتفاق. (سكاي نيوز)