عربي-دولي

إسرائيل تقلّص عدد جنود الاحتياط في غزة ومناطق أخرى

Lebanon 24
08-11-2025 | 05:11
بدأ الجيش الإسرائيلي تقليص عدد جنود الاحتياط المنتشرين في غزة ومناطق أخرى، في خطوة تُعد مؤشراً على تراجع وتيرة القتال بعد عامين من الحرب، ومع استمرار وقف إطلاق النار بوساطة أميركية.
وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أن عملية الخفض بدأت اعتباراً من يوم الخميس، وتشمل قوات الاحتياط المتمركزة في عدة جبهات، من بينها غزة، الضفة الغربية المحتلة، والشمال.


ويأتي القرار في الوقت الذي تعمل به إسرائيل وحركة حماس على استكمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي قلل الحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجنود، رغم تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاكات الاتفاق. (سكاي نيوز) 
