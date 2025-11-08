Advertisement

عربي-دولي

"حماس" تدخل منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 06:04
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، إن مركبات للصليب الأحمر، وعناصر من حركة "حماس" توجهت إلى حيّ جنينة في رفح، جنوب قطاع غزة، للبحث عن جثة رهينة إسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن حيّ جنينة يقع داخل الخط الأصفر، أي المنطقة التي يديرها الجيش الإسرائيلي، والتي يتحصن نحو 150 عنصراً حماس داخل شبكة أنفاقها.


ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الصليب الأحمر أو الجيش الإسرائيلي عن العملية أو طبيعتها، فيما تشير تقارير إلى أن التحركات كانت ضمن تنسيق ميداني دقيق، رغم التوتر الأمني في جنوب القطاع.


وتبقت في قطاع غزة 5 جثث، 3 منها لإسرائيليين وتايلاندي خطفوا في هجوم 7 تشرين الأول والخامسة لجندي إسرائيلي قتل في حرب 2014. (24)
