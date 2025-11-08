"حماس" تدخل منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي.. ما السبب؟

قالت صحيفة "تايمز أوف " اليوم السبت، إن مركبات للصليب الأحمر، وعناصر من حركة " " توجهت إلى حيّ جنينة في ، جنوب ، للبحث عن جثة رهينة إسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن حيّ جنينة يقع داخل الخط الأصفر، أي المنطقة التي يديرها الجيش ، والتي يتحصن نحو 150 عنصراً حماس داخل شبكة أنفاقها.





ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من أو الجيش الإسرائيلي عن العملية أو طبيعتها، فيما تشير تقارير إلى أن التحركات كانت ضمن تنسيق ميداني دقيق، رغم التوتر الأمني في جنوب القطاع.