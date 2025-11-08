كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد: نهج هجومي بعد انتقادات أميركية وجنوبية

Advertisement

توعدت بانتهاج "نهج هجومي أكثر" بعد انتقادات وجّهتها وسول على خلفية أحدث إطلاقاتها الصاروخية، إذ أعلنت الأخيرة أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق فجر الجمعة.وقال الكوري كوانغ شول إن "تصعّد التوتر السياسي والعسكري عمدًا"، متهمًا إياها بـ"التحركات الوقحة لتهديد أمن بلاده"، مضيفًا أن الجيش الكوري الشمالي "سيُظهر نشاطًا هجومياً أكبر في مواجهة التهديدات".الجيش الأميركي أوضح أن الإطلاق لا يشكّل تهديدًا مباشرًا للأراضي أو الأفراد ، لكنه أكد أن "هذه الأفعال تزعزع استقرار المنطقة"، فيما أدانت سول "بشدة" الخطوة ودعت بيونغ يانغ إلى الكف عن الأنشطة التي تثير التوتر.وجاء الإطلاق بعد زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة، حيث أبدى استعداده للقاء الزعيم كيم جونغ أون، وكذلك عقب زيارة وزيرَي الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي للمنطقة المنزوعة السلاح، وتأكيدهما "التعاون الدفاعي المشترك".يُذكر أن الخطوة الكورية الشمالية جاءت أيضًا بعد أيام من رسوّ حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس واشنطن" في ميناء بوسان، وموافقة على بناء غواصة كورية جنوبية تعمل بالطاقة النووية، في تطور وصفه محللون بأنه نقلة نوعية في القدرات العسكرية لسول. (العين)