بايدن ينتقد ترامب بشكلٍ لاذع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
08-11-2025
|
06:16
وجه الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
انتقاداً لاذعاً إلى الرئيس الحالي
دونالد ترامب
لاعطاء الأولوية
لمصالح الأثرياء في
الولايات المتحدة
.
وخلال حفل أقامه
الحزب الديمقراطي
في
نبراسكا
بأوماها أمس الجمعة، قال
بايدن
: "أنت تعمل لصالحنا
يا سيدي
الرئيس. نحن لا نعمل لصالحك. أنت تعمل لصالحنا، وليس لصالح المليارديرات والمليونيرات فقط"، مضيفاً: "أنا غاضب".
إلى ذلك، تطرق الرئيس السابق إلى هدم
ترامب
الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات بمساحة 90 ألف قدم مربع، وقال: "كنت أعلم أن ترامب سيوجه كرة تدمير للبلاد، لكنني لم أكن أعلم، أعترف، لم أكن أعلم بوجود تدمير حقيقي".
وأضاف: "إنه رمز مثالي لرئاسته. لقد وجه ترامب كرة تدمير ليس فقط على منزل مملوك للشعب، بل على
الدستور
، وعلى سيادة القانون، وعلى ديمقراطيتنا ذاتها".
كذلك، سخر بايدن من تصريحات ترامب المتكررة بأن ولايته الثانية قد جلبت "عصراً ذهبياً" للولايات المتحدة، قائلاً في إشارة إلى إضافات ترامب المذهبة للمكتب البيضاوي: "يقول الآن إننا في عصر ذهبي.
الذهب
الوحيد هو ما يعلقه على المدفأة".
