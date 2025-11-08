بايدن ينتقد ترامب بشكلٍ لاذع.. هذا ما قاله

وجه الرئيس الأميركي السابق انتقاداً لاذعاً إلى الرئيس الحالي لاعطاء الأولوية لمصالح الأثرياء في .

وخلال حفل أقامه في بأوماها أمس الجمعة، قال : "أنت تعمل لصالحنا الرئيس. نحن لا نعمل لصالحك. أنت تعمل لصالحنا، وليس لصالح المليارديرات والمليونيرات فقط"، مضيفاً: "أنا غاضب".



إلى ذلك، تطرق الرئيس السابق إلى هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات بمساحة 90 ألف قدم مربع، وقال: "كنت أعلم أن ترامب سيوجه كرة تدمير للبلاد، لكنني لم أكن أعلم، أعترف، لم أكن أعلم بوجود تدمير حقيقي".





وأضاف: "إنه رمز مثالي لرئاسته. لقد وجه ترامب كرة تدمير ليس فقط على منزل مملوك للشعب، بل على ، وعلى سيادة القانون، وعلى ديمقراطيتنا ذاتها".