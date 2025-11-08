المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية

Advertisement

وافقت الأميركية على طلب طارئ من بوقف مؤقت لأمر قضائي يُلزم الحكومة بدفع كامل مدفوعات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (سناب) أثناء إغلاق الحكومة.وكان أحد القضاة قد أمهل الإدارة حتى يوم الجمعة لتسديد المدفوعات كاملة عبر البرنامج، لكن الإدارة طلبت من تعليق تنفيذ أي أوامر تُجبرها على إنفاق أموال تتجاوز ما هو متاح في صندوق الطوارئ، مفضلة الاكتفاء بمدفوعات جزئية للمستفيدين خلال هذا الشهر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".ويُظهر تقرير الأميركية أن نحو 80% من أسر برنامج "سناب" تضم أطفالًا أو مسنين أو أشخاصًا من ذوي الإعاقة، فيما يشترط للتأهل أن يكون دخل الأسرة أقل من 130% من مستوى خط الفقر، أي نحو 1632 دولارًا شهريًا للفرد الواحد أو 2215 دولارًا لأسرة من شخصين في العديد من المناطق.