إقتصاد

المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:37
وافقت المحكمة العليا الأميركية على طلب طارئ من إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف مؤقت لأمر قضائي يُلزم الحكومة بدفع كامل مدفوعات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (سناب) أثناء إغلاق الحكومة.
وكان أحد القضاة قد أمهل الإدارة حتى يوم الجمعة لتسديد المدفوعات كاملة عبر البرنامج، لكن الإدارة طلبت من محكمة الاستئناف تعليق تنفيذ أي أوامر تُجبرها على إنفاق أموال تتجاوز ما هو متاح في صندوق الطوارئ، مفضلة الاكتفاء بمدفوعات جزئية للمستفيدين خلال هذا الشهر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ويُظهر تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن نحو 80% من أسر برنامج "سناب" تضم أطفالًا أو مسنين أو أشخاصًا من ذوي الإعاقة، فيما يشترط للتأهل أن يكون دخل الأسرة أقل من 130% من مستوى خط الفقر، أي نحو 1632 دولارًا شهريًا للفرد الواحد أو 2215 دولارًا لأسرة من شخصين في العديد من المناطق. 
إقتصاد

عربي-دولي

إدارة الرئيس دونالد ترامب

الرئيس دونالد ترامب

محكمة الاستئناف

المحكمة العليا

وزارة الزراعة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

إدارة ترامب

