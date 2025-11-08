Advertisement

عربي-دولي

تعيينات روسية جديدة في الدفاع والأمن.. ما هي؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:41
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومين بتعيين الجنرال-العقيد ألكسندر سيمينوڤيتش سانتشيك نائبًا لوزير الدفاع وإعفائه من منصبه السابق، وقد شغل سانتشيك المولود في 15 تشرين الأول 1966 قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية منذ تشرين الثاني 2024، وكان نائبًا لقائد القوات البرية وتولى مهامًا مرتبطة بإدارة التشكيلات في الجبهة الجنوبية والإمداد والتعبئة.
 وفي مرسوم منفصل، عُيّن الجنرال-العقيد أندريه ميخائيلوفيتش بوليغا نائبًا لأمين مجلس الأمن الروسي مع إعفائه من منصبه السابق؛ وبوليغا المولود في 13 تشرين الأول 1968 شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع لشؤون اللوجستيات ومدير الدعم اللوجستي للقوات المسلحة منذ 11 آذار 2024. (سكاي نيوز)
