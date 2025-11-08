تعيينات روسية جديدة في الدفاع والأمن.. ما هي؟

Advertisement

أصدر الرئيس مرسومين بتعيين الجنرال-العقيد ألكسندر سيمينوڤيتش سانتشيك نائبًا لوزير الدفاع وإعفائه من منصبه السابق، وقد شغل سانتشيك المولود في 15 تشرين الأول 1966 قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية منذ تشرين الثاني 2024، وكان نائبًا لقائد وتولى مهامًا مرتبطة بإدارة التشكيلات في الجنوبية والإمداد والتعبئة.وفي مرسوم منفصل، عُيّن الجنرال-العقيد أندريه ميخائيلوفيتش بوليغا نائبًا لأمين الروسي مع إعفائه من منصبه السابق؛ وبوليغا المولود في 13 تشرين الأول 1968 شغل سابقًا منصب نائب لشؤون اللوجستيات ومدير الدعم اللوجستي للقوات المسلحة منذ 11 آذار 2024. (سكاي نيوز)